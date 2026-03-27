"Me convirtió en mamá": Julieta Poggio sorprendió a todos sus seguidores con una inesperada noticia

La ex participante de Gran Hermano reveló al nuevo miembro de su familia a través de sus redes sociales.

Juli Poggio abrio una cafetería a precios populares y con variedades para todos los gustos.

Julieta Poggio decidió correrse del foco habitual del espectáculo para compartir un cambio personal: la adopción de una gatita que modificó su rutina. La ex participante de Gran Hermano presentó a su nueva mascota en redes sociales y documentó cada paso previo a su llegada, desde la preparación del espacio hasta los primeros momentos de convivencia.

Julieta Poggio Julieta poggio hizo un fuerte cuestionamiento a los hombres. Web La gatita fue bautizada como Chimuela, y su llegada generó una fuerte reacción entre sus seguidores. Antes de recibirla, Poggio mostró los elementos que compró para su cuidado: cama, juguetes, baño sanitario, rascador y un bebedero con fuente. “Todavía no llegó y ya es una malcriada, miren todo lo que le compré”, escribió, reflejando entusiasmo y anticipación.

Una adopción que sorprendió en redes sociales El anuncio activó una respuesta inmediata en redes. Poggio pidió consejos y expresó su emoción: “Estoy muy ansiosa, amo los michis y por fin me decidí a ser una cat mom”. Los mensajes que recibió apuntaron a recomendaciones de cuidado y a experiencias similares, consolidando un intercambio directo con su comunidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@poggiojulieta) La llegada de la gatita reforzó ese vínculo. En los videos compartidos, se vio el primer contacto entre ambas y la adaptación inicial dentro del hogar. “Hoy me convierto en mamá”, escribió, una frase que se replicó entre sus seguidores como símbolo de esta nueva etapa.

Su cambio de perspectiva sobre el cuidado animal Más allá del contenido cotidiano, la influencer también reflexionó sobre la adopción. Explicó que la experiencia la llevó a descartar la compra de animales de raza y a tomar conciencia sobre el abandono. “No entiendo cómo la gente es tan cruel”, expresó, en referencia a situaciones de maltrato y abandono de crías.