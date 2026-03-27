"Me convirtió en mamá": Julieta Poggio sorprendió a todos sus seguidores con una inesperada noticia

Julieta Poggio decidió correrse del foco habitual del espectáculo para compartir un cambio personal: la adopción de una gatita que modificó su rutina. La ex participante de Gran Hermano presentó a su nueva mascota en redes sociales y documentó cada paso previo a su llegada, desde la preparación del espacio hasta los primeros momentos de convivencia.
La gatita fue bautizada como Chimuela, y su llegada generó una fuerte reacción entre sus seguidores. Antes de recibirla, Poggio mostró los elementos que compró para su cuidado: cama, juguetes, baño sanitario, rascador y un bebedero con fuente. “Todavía no llegó y ya es una malcriada, miren todo lo que le compré”, escribió, reflejando entusiasmo y anticipación.
Una adopción que sorprendió en redes sociales
El anuncio activó una respuesta inmediata en redes. Poggio pidió consejos y expresó su emoción: “Estoy muy ansiosa, amo los michis y por fin me decidí a ser una cat mom”. Los mensajes que recibió apuntaron a recomendaciones de cuidado y a experiencias similares, consolidando un intercambio directo con su comunidad.
La llegada de la gatita reforzó ese vínculo. En los videos compartidos, se vio el primer contacto entre ambas y la adaptación inicial dentro del hogar. “Hoy me convierto en mamá”, escribió, una frase que se replicó entre sus seguidores como símbolo de esta nueva etapa.
Su cambio de perspectiva sobre el cuidado animal
Más allá del contenido cotidiano, la influencer también reflexionó sobre la adopción. Explicó que la experiencia la llevó a descartar la compra de animales de raza y a tomar conciencia sobre el abandono. “No entiendo cómo la gente es tan cruel”, expresó, en referencia a situaciones de maltrato y abandono de crías.
El proceso evidenció un cambio en sus prioridades, con foco en la responsabilidad y el cuidado. La llegada de Chimuela no solo implicó una transformación en su rutina, sino también una postura más definida sobre la tenencia responsable.
Una nueva etapa personal
El inicio de la convivencia marca un giro en la vida de Poggio, donde la exposición pública convive con momentos íntimos y cotidianos. La adopción se convirtió en un eje central de su contenido reciente, con una narrativa que combina emoción, aprendizaje y compromiso.