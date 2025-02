Mauro Icardi y la China Suárez explotaron contra Yanina Latorre por filtrar chats privados

La China Suárez y Mauro Icardi apuntaron contra Yanina Latorre desde Estambul, Turquía, y la periodista no tardó en responder con fuertes declaraciones. No solo calificó a la actriz de “perversa” y sin empatía, sino que también tildó al futbolista de “maleducado” y afirmó que estaba con alguien que “se queda con los maridos de todas”.

image.png Los chats entre la China Suárez y Wanda Nara. (Foto: Instagram @yanilatorre)

El primer chat, fechado el 5 de noviembre de 2021, revelaba la desconfianza de Nara hacia la versión de Icardi. “Pero me dijo que no transaron. Me contó que le dijiste que estabas indispuesta y que era mentira”, escribió Wanda. Luego, en la conversación se notaba que Suárez eliminó cuatro mensajes antes de explicar: “Borro porque ya me da pánico todo. Es muy íntimo. Me da vergüenza. Nunca un tipo me expuso así”.