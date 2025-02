Filtraron la picante propuesta íntima que la China Suárez le hizo a Wanda Nara: "Podemos hacer un..."

Yanina Latorre publicó en sus historias de Instagram una serie de capturas de chats privados entre Wanda Nara y la China Suárez, súper picantes. Los mensajes, intercambiados en plena crisis matrimonial entre la mediática y Mauro Icardi, dejaron al descubierto el nivel de detalle con el que ambas mujeres abordaron la infidelidad del futbolista.

El escándalo que sacudió al mundo del espectáculo en 2021, conocido popularmente como el WandaGate, sumó un nuevo y explosivo capítulo. En las conversaciones, que habrían tenido lugar poco después del encuentro clandestino entre Icardi y la actriz en París, las mediáticas se contaron todo con un nivel de detalle que sorprendió a todos.

image.png Uno de los mensajes más impactantes muestra a Wanda cuestionando directamente a la China sobre lo que ocurrió en la habitación de un conocido hotel parisino. "Obvio, me dijo que no transaron, me contó que le dijiste que estabas indispuesta y que era mentira. ¿Y por qué quiso hacer eso y no lo otro?", escribió la empresaria sobre la versión de su marido.

Y la China le respondió con molestia: "Borro porque ya me da pánico todo. Y es muy íntimo. Me da vergüenza. Nunca un tipo me expuso así". Sin embargo, Wanda no dejó pasar la oportunidad para lanzar un comentario directo: "Indispuesta te chupó", en referencia a la excusa que Icardi le habría contado.

La conversación tomó un giro inesperado cuando, en tono sarcástico, Suárez sugirió: "¿Y si hacen terapia de pareja y se arreglan?". A lo que Wanda respondió de forma tajante: "Naaaa, me chupa un huevo".