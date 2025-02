La China Suárez picanteó a Wanda Nara subiendo una foto con Mauro Icardi en Turquía: ¿con su ropa?

Este detalle no pasó desapercibido, ya que Wanda Nara es conocida por su afición a Hello Kitty, lo que llevó a muchos a interpretar la elección de la prenda como una indirecta hacia ella. La panelista Yanina Latorre comentó al respecto: "Me puse a googlear de nuevo. Este es Kuromi... el personaje antagonista de Hello Kitty. La nipona no da puntada sin hilo".