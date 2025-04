Martín Rechimuzzi llega con su exitoso unipersonal: "A cielo abierto es cuando una persona está sin filtro"

“Alejandra” no es solo un personaje, sino una excusa poética para pensar los modos de vivir, enfermar, resistir y vincularse en una época signada por el exceso de estímulos, el encierro pandémico y la pérdida de certezas. En clave de sátira y con un humor ácido que no esquiva lo emocional, Rechimuzzi le da cuerpo a una historia que incomoda y hace reír al mismo tiempo, haciendo equilibrio entre la comedia y el drama con una sensibilidad notable.

Reconocido por sus videos virales, sus creaciones de personajes como Ramita y Luisa Delfino, y su mirada aguda sobre la política y la cultura, Rechimuzzi ha sabido moverse entre el activismo, el arte escénico y la filosofía con un estilo propio, que combina lo académico con lo popular, lo tierno con lo filoso. En los últimos años, sumó a su carrera una fuerte presencia en la escena teatral y en circuitos alternativos, sin perder jamás su espíritu provocador.

En esta visita a Mendoza, el artista no solo traerá su obra, sino también un cúmulo de ideas sobre el cuerpo, la palabra y la escena, y una serie de preguntas que interpelan tanto desde el contenido como desde la forma.

-La obra tiene un estilo de comedia que aborda distintas temáticas que tienen que ver con la familia, con la salud mental. ¿Cómo surgió la idea de utilizar este contexto para explorar esas dinámicas?

-En realidad el deseo de preguntarme sobre esto aparece con una situación familiar que viví en la pandemia y al mismo tiempo me daba cuenta que no era lo que me pasaba solamente a mí, sino que le estaba pasando a mucha gente, que tenía que ver con el encierro y cómo en esa experiencia se producían nuevos desacoples. Los llamo desacoples porque obviamente también en la obra está inmersa mi mirada proveniente de las ciencias sociales.

Entonces, en ese sentido, me ocupo más de las construcciones sociales y estructurales que producen justamente a los comportamientos que al diagnóstico en sí, que lógicamente además no tengo herramientas para abordarlo desde ese lugar. La pregunta fue por qué se está produciendo esto en este contexto, cuáles son las condiciones en que esto aparece. Si yo evitaba poner en escena eso, ponerlo en luz, iba a terminar de alguna manera llevándome. Es un poco espeso, pero cuando uno ve la obra tiene los dos matices, ¿no? Lo más angustioso, pero también están las risas. Siempre ahí salva la comicidad.

-¿Cómo se reflejan tus inquietudes políticas y sociales en los personajes y en las situaciones que presentás en la obra?

-Creo que siempre una propuesta así pública, o una propuesta cuando uno se pone a investigar un tema o a abordarlo desde la cultura, por supuesto que siempre ahí está una mirada propia política, no en el sentido de dirigentes o política partidaria, sino en política respecto de las normas que nos damos para vivir en sociedad, las normas y los acuerdos para vivir en grupo. A partir de eso empecé a recorrer loqueros y manicomios, y es algo que también está muy impreso en la obra. No lo pienso como un combustible para la obra ni pienso que la obra sea una excusa para entrar ahí, sino que son tres áreas que se comunican entre sí. Por un lado está la obra como principio ordenador, por otro lado están estas intervenciones en instituciones de salud mental, y por otro lado las charlas teóricas. Cada una de ellas tiene su propia vida y trato de que las tres dialoguen en armonía. En estas instituciones de salud mental, en donde llegan las personas por lo general desbordadas, y a partir de eso los profesionales, los trabajadores de esos espacios o quienes incluso los habitan, tienen que armar una humanidad a partir de ese brote. Entonces, ahí es algo que siento que me nutrió políticamente mucho.

-El subtítulo “Perforación a cielo abierto”, que evoca una cuestión relacionada con la minería. ¿Las temáticas tienen que ver con eso o es una metáfora?

-No, ¿sabés que no? Pero bueno, sería interesante pensarlo. Porque hay algo medio místico como que las palabras van más rápido que lo que uno entiende. Primero, a cielo abierto es una terminología que aprendí justamente en las instituciones de salud mental y se denomina así cuando una persona está sin filtro, sin límite, y dice cualquier cosa, cuando no hay ese velo de la racionalidad operando. A eso hace referencia. Y “Perforación a cielo abierto" hace referencia primero al juego de palabras de lo que es una perfo, porque empezó siendo una performance. No sabía cuántas veces iba a poder hacer esta obra. Entonces ahí pasó de perfo a perforación, y la perforación tiene que ver con esto de la pregunta de quién está acá y quién está allá, la ruptura esencialmente entre los locos y los cuerdos, y los muertos y los vivos.

-Es algo que yo me doy cuenta que me pasa cuando le estoy actuando esto, que digo: “Qué difícil hacer esto”, y que tiene que ver con esos volantazos energéticos, porque hay momentos de quiebres que me doy cuenta que los puedo hacer realmente un poco por —quiero dejar un poco la modestia aparte— venir del under, y de hacer muchas funciones. Ahora por suerte tengo este acompañamiento del público, pero he hecho funciones para tres personas. Entonces hay veces que me doy cuenta que digo: “Cómo todo eso de alguna manera habla en este tiempo”, porque hace diez años esto no lo hubiese podido hacer. Me doy cuenta de cómo, por ejemplo, yo estoy habitado en un tono, estoy comprometido afectiva o emocionalmente con algo, y de repente tengo que pasar de un minuto a otro al tono de la comicidad, que es esencialmente técnico. El modo y la precisión en que vos decís cierta cosa, con cierto volumen y cierta cadencia, eso produce la comicidad. Entonces, el desafío fue ese, en los pasos de una escena a la otra —de la uno a la dos, por ejemplo— ahí es sustancial ese volantazo que tengo que pegar.