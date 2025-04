Marianela Mirra enfrentó a Jorge Rial y confirmó su romance con José Alperovich: "Te obsesionaste..."

Según los detalles que reveló el periodista, la relación entre ambos data de 2009 , cuando Mirra fue contratada por Alperovich, quien la contrató como abogada. Sin embargo, en el programa de Rial, también se mencionó que la tucumana sigue usando su matrícula de abogada, a pesar de que no tiene representación legal. Este dato llamó la atención, pero no fue el único que generó controversia.

Desde que se conoció la noticia de su relación, las opiniones se dividieron. Marianela Mirra no dudó en responder , enfrentando nuevamente a Jorge Rial, con quien tiene una relación tensa desde hace varios años. En 2017, Mirra había expuesto unos chats privados subidos de tono entre el conductor y Mariana Antoniale , su exnovia. Este enfrentamiento con Rial parece no haber quedado en el pasado, ya que Mirra volvió a desafiarlo al confirmar su romance con Alperovich.

A través de su Instagram, Marianela publicó un mensaje contundente: “ Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Mi pareja es Alperovich . Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta , no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”. Con estas palabras, Mirra dejó en claro que no se siente intimidada ni por las acusaciones ni por las críticas.

image.png José Alperovich, condenado por abuso sexual.

Además, la tucumana defendió su relación, argumentando que ama a Alperovich y que su decisión de visitarlo en la cárcel no tiene que ver con ningún tipo de interés, sino con un acto de amor. “Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste más. No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo en el ayer, hoy y siempre, a muerte”, escribió.

Marianela Mirra concluyó su mensaje con una advertencia: “No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”. La contundencia de sus palabras deja claro que no tiene miedo de enfrentar las críticas ni de asumir su relación con José Alperovich.