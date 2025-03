Jorge Rial volvió a expresarse sobre la situación de su hija: "Intento tomar distancia"

Jorge Rial volvió a referirse a su hija Morena en una entrevista con Viviana Canosa , donde reiteró la vergüenza que sintió al enterarse de su detención. Al ser consultado sobre su vínculo actual, fue contundente y dejó en claro que no se siente responsable de las decisiones ni de las compañías de la joven.

Las palabras de Jorge Rial

“Intento mantener una distancia saludable, lo que implica tener la menor relación posible. Con mis hijos, sí, a muerte. Pero hay que tratar de que ella deje las relaciones que tiene. Hay gente que se siente cómoda en la marginalidad, y eso no lo entiendo. Hay que hacerse cargo. A mí no me debe disculpas, se las debe a sus víctimas”, afirmó.