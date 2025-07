Luego de su grave accidente, La Joaqui debió dar un recital con cuello ortopédico

La gira incluyó paradas en Madrid y Milán , y el viernes se presentó en el festival de Málaga . Sobre el escenario apareció con un look rosa brillante y las adaptaciones médicas visibles. El espectáculo mantuvo su despliegue visual y musical, aunque se ajustaron las coreografías para que la cantante pudiera limitar movimientos, mientras los bailarines sostenían la energía del show. Al cierre, agradeció al público desde sus redes: “Gracias Málaga, fui feliz”, escribió.

“Creo que me pasé de feliz”, dijo. En otro mensaje, añadió: “Estoy un poco triste porque me hace mucha ilusión esta gira. Me quedan tres shows y los vamos a hacer”. Aclaró que ya fue atendida, que le recolocaron la clavícula y recibió medicación para el dolor: “No estoy descuidando mi salud”. Desde el hospital, compartió una foto sonriente con bata y cuello ortopédico, acompañada del texto: “Yo siempre puedo, perro jeje”.