Luego de la escandalosa estafa: Paula Bernini contó cómo será su estadía en Europa

El banco le notificó la existencia de transferencias no autorizadas hacia una billetera virtual, junto con operaciones atípicas como compra de bonos y solicitud de créditos a su nombre mientras permanecía fuera del país. El incidente ocurrió el 5 de mayo, pero el daño fue progresivo y se fue conociendo en etapas. El banco le garantizó la restitución del dinero correspondiente a la última transacción, aunque la situación general aún está bajo investigación.

El ataque cibernético no solo vació sus cuentas, sino que además expuso su identidad a una serie de operaciones financieras ejecutadas sin su consentimiento. La entidad bancaria afectada evitó ofrecer precisiones técnicas sobre la brecha de seguridad. Desde España, Bernini señaló que se mantiene optimista respecto a una pronta resolución. Planea retomar el tema con mayor profundidad tras su regreso a Buenos Aires, previsto para el domingo, cuando finalice el recorrido familiar que emprendió para cumplir un viejo deseo de sus padres: visitar ciudades europeas ligadas a su historia personal.

La periodista decidió no permitir que el fraude arruinara el viaje. Mientras en Argentina se investifa el caso, Bernini se enfocó en aprovechar su estancia en Madrid. Expresó su alegría por poder compartir momentos únicos con sus padres: “Ahora nos queda poco. Disfrutar de unos jamoncitos y unas tapas en Madrid”, dijo. Aun así, subrayó su compromiso con el seguimiento del caso bancario una vez en Buenos Aires: “Cuando vuelva la semana que viene, me voy a ocupar de todo este tema del banco”.

El momento más crítico de su viaje

La situación se volvió aún más delicada cuando, durante su paso por Venecia, Bernini detectó que los movimientos sospechosos eran más graves de lo que había creído inicialmente. El hallazgo la sorprendió al intentar ingresar a su cuenta bancaria, momento en que constató que las transacciones incluían montos millonarios en pesos y dólares, todos redirigidos a cuentas desconocidas. Su padre reaccionó con preocupación al enterarse, mientras su madre manifestó síntomas físicos de angustia. “Mamá me decía que le dolía la panza”, contó Bernini, quien decidió no compartir con ellos todos los detalles para no agravar el malestar.