Al borde del llanto: Paula Bernini fue estafada en Italia y pidió máxima precaución

No solo perdió su sueldo sino también fondos que pertenecían a su padre y que iban a destinarse al pago de tarjetas de crédito. Bernini, visiblemente afectada, afirmó que “nunca había escuchado que te pudieran hackear el home banking ” y cuestionó duramente la seguridad informática del banco involucrado.

Los usuarios no confían plenamente en el home banking

Su duro testimonio

“Hoy después de mucho insistir, cuando les dije que usen la plata para pagar las tarjetas, me dijeron que no la tenía, que me habían hackeado”, contó Bernini. Señaló que el hecho le provocó un profundo malestar, especialmente por tener que comunicárselo a sus padres durante el viaje. “No tendría que habérselos contado, porque se amargaron mucho”, dijo con lágrimas en los ojos. Pese a todo, trató de mantener la calma: “Este viaje se paga igual. Estamos en medio de un viaje que la estamos pasando maravillosamente y hay que seguir pasándolo así”.