Llanto y sorpresa: una conductora mendocina se fue de la radio y dejó a todos conmovidos

“ No es broma . No es el día de los inocentes”, dijo la sanrafaelina (nacida en Malargüe) en la emisión de la radio.

La situación provocó sorpresa y mucha emoción. “Con los oyentes quiero que sepan que me han brindado los mejores años de mi vida. Haber podido ser una gran compañía para ustedes en los mejores y en los peores momentos (ha sido un honor). He dado lo mejor siempre. Y no se olviden nunca de que la Negra siempre los va a amar ”, dijo, visiblemente emocionada.

Por eso, presentes en el estudio de calle Rioja de Ciudad, los integrantes del grupo de folclore mendocino Los Chimeno aprovecharon para modificar la letra de una canción y dedicársela a la Negra: “Tantos años de buena onda que desplegaste / que a veces nos cuesta un poco entender. / Pero la Negra nunca será una negra más. / La Negra es la única, / ella es la number one. / Te vamos a extrañar. / Nunca es tarde para intentar. / Honramos a la Negra Flowers, una amiga / y siempre celebraremos / su amistad. / Haber compartido con tanta gente / los oyentes estarán felices de verte siempre… / de verte siempre triunfar. / La invitación para esta despedida / es comer asado. / Te vamos a agradecer / todos desde hoy” se escuchó, mientras la conductora rompía en llanto y tomaba las manos de sus compañeros en un gesto de emoción.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Estacion del Sol (@estaciondelsoloficial)

Será un nuevo camino para la Negra, pero seguramente, no cambiará nunca la pasión de estar frente al micrófono.

Al menos si uno tiene en cuenta lo que le dijo a Los Andes en una entrevista de 2019: “La radio es terapéutica para mí. La imagino como una burbuja donde yo me meto y los problemas, preocupaciones y el exterior no existen. Cuando falleció mi mamá en el 2010 habían pasado un par de semanas y ya necesitaba ir a la radio. Y me instalé en la radio y fue sanador en un momento tan particular. No hay nada que se compare a, en un momento de tanto dolor, estar en la radio. Sé que podría hacer otra cosa, pero lo necesito. Me pasa que cuando estoy de vacaciones, siento que quiero volver”.