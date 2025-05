Lizy Tagliani respondió a las acusaciones con una emotiva carta a su hijo adoptivo

El texto completo, que publicó bajo el nombre que ella misma reivindica — “Edgardo, Luis, Lizy, mamá, trava o como más quieras y sientas llamarme” —, es una defensa pública a su identidad, a su historia y a la familia que eligió construir. Con palabras sencillas pero cargadas de emoción, dejó en claro que nada ni nadie la va a detener en ese camino: “Algún día vas a entender que la herencia más valiosa no se compra, pero se siente y te llena de fuerzas”.

Viviana Canosa negó haber involucrado a Lizy Tagliani con el abuso de menores.

Se le preguntó directamente a Tagliani si creía que Canosa podría presentarse también en el evento, a lo que ella respondió: “No voy a hablar de nada que tenga que ver con eso. Soy una mujer de 54 años, con valores y, sobre todo, respetuosa; así que sé comportarme”. Cuando el cronista insistió y le preguntó si evitaría cruzársela, Lizy se mantuvo firme: “Yo no evito, no tengo nada que evitar en esta vida, nada. No voy a hablar de nada más que de este lugar y del trabajo de las chicas”.