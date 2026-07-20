La vida de Sofía, la niñera de Mirko y Milenka, los hijos de Marley: de ser maestra a convertirse en emprendedora en Madrid

Tras cerrar su juguetería didáctica Raymi en España, la docente decidió retomar el cuidado de los niños y hoy los acompaña en su actual estadía en los Estados Unidos.

Sofía Chiodi atravesó una metamorfosis profesional que la llevó de los jardines de infantes en Argentina a las calles de Madrid. Conocida por su rol en la infancia de Mirko y Milenka, la joven logró canalizar su formación pedagógica en un proyecto comercial propio antes de reintegrarse definitivamente al círculo íntimo del conductor.

Su historia no es solo la de una empleada, sino la de una profesional que supo transformar su vocación en una oportunidad de negocio internacional. Durante años, fue la figura de confianza encargada de acompañar el crecimiento de Mirko, aplicando sus conocimientos como maestra jardinera en cada etapa del desarrollo del niño.

El salto al emprendimiento con Raymi en España En Madrid, Chiodi abrió las puertas de Raymi, una juguetería ubicada en una de las calles más concurridas de la ciudad. El espacio no era un comercio tradicional; funcionaba como un centro de exploración donde los objetos didácticos y la literatura infantil eran los protagonistas. Allí, Sofía aplicaba diariamente su experiencia previa en las aulas, seleccionando materiales que fomentaran la creatividad y el aprendizaje.

Esta transición del aula al mostrador responde a una búsqueda de autonomía profesional basada en la especialización pedagógica. Al conocer de cerca las necesidades evolutivas de los niños por su trabajo previo, Chiodi identificó una demanda de espacios que unieran el entretenimiento con el aprendizaje, utilizando su experiencia práctica para validar su propuesta empresarial en el competitivo mercado europeo.

Sin embargo, el camino de la emprendedora tomó un nuevo giro recientemente. Sofía decidió cerrar de forma permanente su negocio en España para volver a volcar su energía en el cuidado directo. Esta decisión marcó su reincorporación plena a la rutina de Mirko y Milenka, acompañándolos ahora en su residencia y viajes por Estados Unidos.

Una nueva rutina entre Kansas y Dallas Actualmente, la vida de Sofía transcurre entre paseos por parques y actividades al aire libre en Norteamérica. La dinámica diaria incluye un mantra matutino que aporta orden y calma a la jornada de los pequeños. En ciudades como Kansas, la docente retoma su rol pedagógico incentivando la curiosidad natural de los niños, desde la observación de ardillas hasta juegos en la naturaleza. El vínculo con los hijos de Marley se consolidó a través de la confianza y la complicidad construida durante años de convivencia. Aunque su etapa como dueña de un local en Madrid concluyó, su trayectoria demuestra que el eje de su carrera profesional sigue siendo el acompañamiento y la formación en la primera infancia, adaptándose a los cambios de país y de funciones.