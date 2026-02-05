5 de febrero de 2026 - 09:52

Así es la nueva vida la niñera de Mirko: de viajar por el mundo a crear su emprendimiento en España

La joven que supo cuidar al primer hijo de Marley y viajar con ellos por el mundo, hoy tiene una vida en el exterior y con emprendimiento propio.

Sofía Chiodi fue la niñera de Mirko y ahora tiene su propio emprendimiento en España.

Sofía Chiodi fue la niñera de Mirko y ahora tiene su propio emprendimiento en España.

Sofía Chiodi fue la niñera de Mirko y ahora tiene su propio emprendimiento en España.

Sofía Chiodi fue la niñera de Mirko y ahora tiene su propio emprendimiento en España.

Sofía Chiodi fue la niñera de Mirko y ahora tiene su propio emprendimiento en España.

Sofía Chiodi fue la niñera de Mirko y ahora tiene su propio emprendimiento en España.

La jóven que muchas veces apareció en fotos y videos del conductor, era de las más envidiadas de las redes sociales, por tener un trabajo soñado, de viajar por el mundo mientras cuidaba al primer hijo del conductor. Hace unos años, decidió un camino diferente y se instaló en España, donde creó su propio emprendimiento, que está relacionado a las infancias.

La nueva vida de la niñera de Mirko

"Yo soy Sofi y esta es mi juguetería. Pero antes de tenerla tuve uno de los trabajos más divertidos”, contó en un video, donde se presenta la dueña de Raymi.

Fui niñera viajando por el mundo en un programa de televisión. Recorrimos Estados Unidos, estuvimos en México, París, Italia, norte y sur de España, fuimos al mundial de fútbol, a la Copa América, Gibraltar, Berlín y el sur de Argentina, y seguro que me estoy olvidando de muchos más”, dice en el video en el que recuerda la vida feliz que llevó siendo parte de la familia de Marley.

Sofía Chiodi hizo a un paso al costado de la vida de Mirko y abrió su emprendimiento vinculado a su experiencia con niños y la posibilidad de que tengan un espacio para ser creativos, divertirse y desarrollar su capacidad cognitiva

