14 de abril de 2026 - 11:43

La sentida despedida de Coti Sorokin a Felipe Staiti: "¿Cómo te fuiste así?"

El cantautor compartió un mensaje lleno de dolor en sus redes sociales, luego de enterarse del fallecimiento de su amigo Felipe Staiti.

Enanitos Verdes junto a Coti, en el Wine Rock de 2017. Foto: Captura de pantalla.&nbsp;

Los Andes | Redacción Espectáculos
La muerte de Felipe Staiti no solo sacudió a los fanáticos de Enanitos Verdes, sino que dejó un vacío profundo entre quienes compartieron con él escenarios, canciones y una vida atravesada por la música. Entre esas voces, una de las más conmovedoras fue la de Coti Sorokin, quien tuvo una larga historia con Enanitos Verdes.

Enanitos Verdes: la curiosa historia del nombre de la banda en la que cantaba Felipe Staiti

El día que Felipe Staiti emocionó en Los Andes al hablar de la muerte, la eternidad y el olvido

Negro querido. Hermano del alma. Te voy a extrañar. ¿Cómo que así? Me enteré que te fuiste. Todavía no lo estoy creyendo”, escribió el autor de clásicos del pop latino.

La relación entre ambos no fue circunstancial. A lo largo de los años, Felipe Staiti y Coti Sorokin construyeron un vínculo creativo y personal que se tradujo en canciones como el hit " Luz de día", discos y encuentros en shows. “ Negro, hermano de tanta música, de tanta guitarra”, escribió.

En su despedida, Coti también evocó los momentos que quedarán en su memoria: “De tantos vinos que nos hicimos juntos. A los comienzos, a los finales. Tantas tocadas juntos. Tantas canciones que nos hicimos. Discos enteros, negro”.

“Estos días te estaba pensando. ¿Cómo te fuiste así? Te pensaba por ‘Luz de día’, por ‘Esta mañana’, por tantas páginas que nos hicimos”, escribió, en alusión a algunas de las canciones que los unieron.

Te voy a llevar en mí y en lo que hicimos juntos para siempre. Gracias por eso”, concluye el mensaje, antes de un último “Negro querido, Feli RIP”.

Conmoción por la muerte de Felipe Staiti: cómo fueron sus últimas horas

La huella imborrable de Felipe Staiti: cinco canciones donde brilla su guitarra en Enanitos Verdes

El lado menos conocido de Felipe Staiti: los cuentos que escribió, su afición por Borges y los viajes

