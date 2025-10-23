La hija de 12 años de Kim Kardashian encendió la polémica al mostrarse con tatuajes y piercings

North West, hija de Kim y Kanye West generó debate en las redes al mostrar una polémica apariencia.

La reciente aparición pública de North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West, generó un intenso debate en redes sociales debido a su nuevo estilo, que incluye tatuajes temporales, un aparente piercing en la nariz y grillz en la dentadura.

El look de la adolescente, de 12 años, fue mostrado durante el fin de semana en la cuenta de TikTok que comparte con su madre. En los videos, North luce largas trenzas azules, lentes de contacto del mismo color y diseños de tinta temporal en el rostro, como una estrella bajo el ojo y una palabra escrita en la mejilla.

La publicación no tardó en llamar la atención de miles de usuarios. “Piercings y tatuajes falsos para siempre”, escribió North en una de las grabaciones. En las imágenes, aparece acompañada de varias amigas que adoptaron un estilo similar, con trenzas, tatuajes temporales y falsas perforaciones. El grupo fue visto tanto en un avión privado como en el backstage de un concierto.

Embed - fake piercings and fake tatts 4 life @kimandnorth fake piercings and fake tatts 4 life original sound - ken_carson_daily - ken_carson_daily Para esta ocasión, North optó por una camiseta negra oversize, pantalones cortos amplios, zapatillas coloridas y varios collares plateados. No obstante, lo que más destacó fueron los tatuajes falsos que cubrían gran parte de su rostro, un detalle poco habitual para una niña de su edad.

Aunque los Kardashian-West acostumbran compartir fotos y videos de su hija desde pequeña, esta vez las reacciones fueron inmediatas. Los comentarios en TikTok permanecieron deshabilitados, pero la conversación se trasladó a Instagram, donde una cuenta de fans difundió las imágenes.