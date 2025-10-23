La hija de 12 años de Kim Kardashian encendió la polémica al mostrarse con tatuajes y piercings

La reciente aparición pública de North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West, generó un intenso debate en redes sociales debido a su nuevo estilo, que incluye tatuajes temporales, un aparente piercing en la nariz y grillz en la dentadura.
North West, hija de Kim y Kanye West generó debate en las redes al mostrar una polémica apariencia.
La reciente aparición pública de North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West, generó un intenso debate en redes sociales debido a su nuevo estilo, que incluye tatuajes temporales, un aparente piercing en la nariz y grillz en la dentadura.
El look de la adolescente, de 12 años, fue mostrado durante el fin de semana en la cuenta de TikTok que comparte con su madre. En los videos, North luce largas trenzas azules, lentes de contacto del mismo color y diseños de tinta temporal en el rostro, como una estrella bajo el ojo y una palabra escrita en la mejilla.
La publicación no tardó en llamar la atención de miles de usuarios. “Piercings y tatuajes falsos para siempre”, escribió North en una de las grabaciones. En las imágenes, aparece acompañada de varias amigas que adoptaron un estilo similar, con trenzas, tatuajes temporales y falsas perforaciones. El grupo fue visto tanto en un avión privado como en el backstage de un concierto.
Para esta ocasión, North optó por una camiseta negra oversize, pantalones cortos amplios, zapatillas coloridas y varios collares plateados. No obstante, lo que más destacó fueron los tatuajes falsos que cubrían gran parte de su rostro, un detalle poco habitual para una niña de su edad.
Aunque los Kardashian-West acostumbran compartir fotos y videos de su hija desde pequeña, esta vez las reacciones fueron inmediatas. Los comentarios en TikTok permanecieron deshabilitados, pero la conversación se trasladó a Instagram, donde una cuenta de fans difundió las imágenes.
Varios internautas expresaron sorpresa por la apariencia de la menor. “Tiene 12 años, por cierto”, escribió un usuario citado por Daily Mail. Otro comentó: “Esto no es lindo”, señalando que, si bien la niña tiene derecho a expresarse, el estilo elegido parece demasiado maduro para su edad. Un tercero añadió: “¿Tatuajes? Si le gusta, que lo haga, es realmente lindo, ¿pero a los 12?”.
El episodio abrió un debate más amplio sobre los límites de la moda infantil y el rol de los padres en este tipo de decisiones. “Está creciendo demasiado rápido”, opinó un internauta, mientras otra persona se preguntó: “¿Quién permitiría que su hija salga así?”.