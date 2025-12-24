La difícil situación que atraviesa Tylor Chase: actor de una reconocida serie de Nickelodeon

Tylor Chase , recordado por interpretar a Martin Qwerly en la exitosa serie de Nickelodeon “Manual de supervivencia escolar de Ned", atraviesa un difícil momento. Recientemente, el actor fue encontrado viviendo en la calle en la zona de Riverside, California. La noticia ganó generó mayor impacto luego de la viralización de videos en redes sociales donde se lo ve con un aspecto desmejorado y ropa desgastada, lo que generó una profunda preocupación entre sus compañeros de elenco y seguidores de la serie.

Chase nació en Arizona y alcanzó su popularidad a los 15 años al sumarse al elenco de la serie juvenil, en la que participó durante sus tres temporadas, emitidas entre 2004 y 2007. Sin embargo, tras el final del programa, su carrera actoral comenzó a diluirse con apariciones esporádicas hasta desaparecer por completo de la televisión.

De acuerdo con el reporte de Daily Mail, tras abandonar la actuación se mudó a Georgia junto a su padre. En 2014, comenzó a compartir videos de poesía en YouTube. Luego Chase se trasladó a Riverside, ciudad donde reside su madre, e intentó relanzar su perfil creativo. En 2020, publicó dos novelas de fantasía.

Registros judiciales del condado de Riverside indican que el ex actor enfrenta 12 casos abiertos desde agosto de 2023 , la mayoría vinculados a presunto hurto de artículos menores (por un valor inferior a 950 dólares) y consumo de sustancias controladas. Según informes previos, Chase padece de trastorno bipolar.

Su madre, Paula Moisio, ha rechazado hacer declaraciones a la prensa. Sin embargo, cuando una usuaria de Instagram organizó una colecta solidaria para ayudar a su hijo, solicitó que fuera cancelada bajo el argumento de que el dinero no era la solución : “Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza. El dinero no le sería de ayuda”, explicó .

La ayuda de un actor con el que compartió elenco

Luego de la viralización del actual presente de Tylor, Daniel Curtis Lee, quien interpretó a "Cookie" en la misma serie, viajó desde Los Ángeles hasta Riverside, California, para encontrarse con su excompañero.

A través de sus redes sociales, Lee compartió que pasó el día con Chase, caminaron juntos y compartieron una comida.

El objetivo principal de Daniel era proteger a su compañero de una fuerte tormenta que se anunciaba para el sur de California. “Es temporada navideña, está lloviendo y solo quería que tuviera al menos un lugar básico donde quedarse”, expresó en un video.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Curtis Lee (@daniel_curtis_lee)

Además, con la intención de darle ánimos comentó: “Creo en vos. Vamos a salir adelante, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir caminando y trabajando”.

Otros integrantes del elenco de la serie también expresaron su preocupación. Devon Werkheiser, quien interpretó a Ned, comentó “Es una lucha diaria muy cuesta arriba cuando la persona no busca ayuda activamente. Se necesita muchísimo apoyo, paciencia y tiempo”.

Pese a los esfuerzos de sus familiares y amigos por ingresarlos a un proceso de rehabilitación, según medios locales indican que Chase rechaza aceptar tratamientos o internaciones.