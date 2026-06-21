La anécdota de Esteban Lamothe en Mendoza que terminó en el hit de Ca7riel y Paco Amoroso

Hay canciones que marcan un quiebre en la cultura musical local, y sin duda "Ouke", el éxito de Ca7riel y Paco Amoroso lanzado en 2019, es una de ellas. La pegadiza frase "Fumando flores con Lamothe" quedó grabada en el inconsciente de miles de oyentes.

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Sin embargo, pocos conocían la desopilante trastienda de esa colaboración. En una reciente entrevista en La Mesa (El Trece), el actor Esteban Lamothe abrió el baúl de los recuerdos y revivió la descontrolada noche en Mendoza que dio origen al tema.

Todo comenzó unos años atrás, cuando la dupla de trap y música urbana daba sus primeros pasos en la escena. Lamothe, que ya seguía y admiraba el trabajo de los músicos, coincidió con ellos en Mendoza. La cita fue en el Club del Sodeado, en la noche de un miércoles.

"Fui a una fiesta con ellos en Mendoza. Eran chiquitos ellos, recién habían empezado ", rememoró el actor, marcando la diferencia de edad y experiencia que había en ese momento: "Tenía 43 años, y ellos veintipocos. Eran chiquitos". Y recordó parte de la escena la mencionar que los artistas estaban "en calzoncillos cantando".

Lo que prometía ser una salida tranquila de miércoles pronto se transformó rápidamente en una auténtica noche de rock and roll. Llevados por la adrenalina del show hubo un clásico salto al público, aunque el contexto no era el ideal.

"Se tiraron al público en una fiesta que no daba para tirarse", relató Lamothe entre risas, antes de revelar el incómodo accidente que sufrió uno de los cantantes: "Con ganas de agarrar, el público... a uno le agarraron el pene y se asustó después".

Tras el accidentado e intenso momento sobre el escenario, el actor se dirigió a los camarines para calmar las aguas. "Me fui ahí al camarín con ellos a charlar, a relajarlos", explicó. Fue en esa intimidad donde se consolidó la amistad y compartieron un "porro", el momento exacto que inspiró la icónica barra del tema.

Mirando hacia atrás, Lamothe no oculta su admiración por la visión y el talento de la dupla, destacando que su intuición no falló: "Esa noche eran famosos y todavía no lo sabían". El broche de oro de esa amistad nacida en suelo mendocino fue el lanzamiento de "Ouke" y su correspondiente videoclip, protagonizado por el propio actor, que se convirtió en un éxito rotundo.

"A mí me hicieron un regalo maravilloso. Ese video tuvo un éxito tremendo", concluyó con gratitud. Cabe mencionar que Lamothe al contar la historia reflexionó sobre la marihuana: "No recomiendo que fumen marihuana"