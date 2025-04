L-Gante tuvo un ataque de ira: se peleó con su representante y golpeó un auto

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1911531545568956478&partner=&hide_thread=false VIDEOS EXCLUSIVOS: L-GANTE A LAS PIÑAS CON MAXI "EL BROTHER"



L-Gante descontrolado a las afueras de un boliche de Liniers.



Seguí en #Infama pic.twitter.com/lU6De44p1s — América TV (@AmericaTV) April 13, 2025

“La relación entre Maxi y Wanda no está atravesando el mejor momento. Está muy tensa. Hay muchos que aseguran que él es quien pone las fichas para que haya un cortocircuito en la pareja. Siente que las cosas no están bien, ‘no matchean’”, aseguró el panelista en DDM (América). Y amplió: “Maxi siente que ella lo está perjudicando a L-Gante en su carrera musical, no le gustó nada lo que pasó en Turquía”.