Julieta Prandi confesó sentirse "incómoda" en Poné a Francella: "No la pasé bien, pasaron muchas cosas"

La modelo y conductora Julieta Prandi aseguró no la pasó bien durante su participación en el ciclo Poné a Francella . El programa se transmitió por Telefe en el 2001 y al año siguiente, con Guillermo Francella como protagonista entre otras figuras de renombre como Florencia Peña.

Prandi realizaba el recordado sketch "La nena", en la que interpretaba a una joven adolescente que seducía al padre de su amiga. Al respecto, la conductora volvió a hablar al respecto y señaló: “No la pasé bien. Pasaron muchas cosas, era chica y el contexto no colaboraba ”. En el ciclo Mujeres argentinas (El Trece), la modelo manifestó que no la pasó bien en el programa, pero sin brindar nombres.

"Uno puede tener ganas de subirse o no subirse a una ola grande. Yo la verdad no estoy con ganas de eso. Cada uno entiende lo que estoy diciendo y no tengo más que sumar. Está todo dicho. A buen entendedor, pocas palabras”, afirmó Prandi.