Inesperado: Rochi Igarzábal contó la relación más tóxica que tuvo con un compañero de Casi Ángeles

El actor se alejó de los medios hace más de diez años y se dedicó a llevar una vida más espiritual y atravesada por la música.

Rochi igarzabal habló sobre la relación más tóxica que tuvo: fue con un compañero de Casi Ángeles.

En una entrevista con "Bondi", el canal de streaming de Ángel de Brito, Igarzábal fue consultada por Pablo Martínez, su compañero y pareja, fuera y dentro de la ficción, durante su ciclo de actuación con Cris Morena en el éxito juvenil.

Rochi igarzabal y Pablo Martínez en Casi Ángeles. Rochi igarzabal y Pablo Martínez en Casi Ángeles. gentileza “No tengo ni idea dónde está, no lo vi más, no fue de mis mejores relaciones, el tema de la exposición jugó una mala pasada, fue de mi relación compleja y tóxica a nivel vincular”, inició cuando le preguntaron si sabía algo de Martínez quien, en esos años, hacía de Simón, el segundo interés romántico de Valeria, su personaje en Casi Ángeles, y con quien llegó a casarse en la ficción. Curiosamente, los fanáticos siempre quisieron que Vale terminara con Rama (Gastón Dalmau) y no con Simón.

Hace años que no se sabe nada de Pablo, ya que dejó la actuación en 2015, se alejó de los medios y se volcó a la música, la poesía y la espiritualidad. Tiene un canal de YouTube donde sube sus temas y habla sobre psicoanálisis y su dieta vegana.

La nueva vida de Pablo Martínez. La nueva vida de Pablo Martínez. gentileza La tóxica relación entre Rochi Igarzábal y Pablo Martínez: "Me costó muchísimo salir" “No llegamos a un nivel de agresividad pero si era como una especie de celos y posesión. Esta cosa tóxica que te hace sufrir más de lo que disfrutas. Era una guerra implícita de la cual me costó muchísimo salir, estuvimos muchos años en pareja”, continuó Rochi.