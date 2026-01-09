Inesperado: Rochi Igarzábal contó la relación más tóxica que tuvo con un compañero de Casi Ángeles

En una entrevista con "Bondi", el canal de streaming de Ángel de Brito, Igarzábal fue consultada por Pablo Martínez, su compañero y pareja, fuera y dentro de la ficción, durante su ciclo de actuación con Cris Morena en el éxito juvenil.
“No tengo ni idea dónde está, no lo vi más, no fue de mis mejores relaciones, el tema de la exposición jugó una mala pasada, fue de mi relación compleja y tóxica a nivel vincular”, inició cuando le preguntaron si sabía algo de Martínez quien, en esos años, hacía de Simón, el segundo interés romántico de Valeria, su personaje en Casi Ángeles, y con quien llegó a casarse en la ficción. Curiosamente, los fanáticos siempre quisieron que Vale terminara con Rama (Gastón Dalmau) y no con Simón.
Hace años que no se sabe nada de Pablo, ya que dejó la actuación en 2015, se alejó de los medios y se volcó a la música, la poesía y la espiritualidad. Tiene un canal de YouTube donde sube sus temas y habla sobre psicoanálisis y su dieta vegana.
La tóxica relación entre Rochi Igarzábal y Pablo Martínez: "Me costó muchísimo salir"
“No llegamos a un nivel de agresividad pero si era como una especie de celos y posesión. Esta cosa tóxica que te hace sufrir más de lo que disfrutas. Era una guerra implícita de la cual me costó muchísimo salir, estuvimos muchos años en pareja”, continuó Rochi.
Sin embargo, cuando finalizó Casi Ángeles, y tuvieron un parate antes de continuar con el formato de banda, logró también salir de esa relación.
Por último, habló de la personalidad de su exnovio: “Es una persona súper sensible, compleja, es muy inteligente. A él le tocó desde un lugar que no fue lo que esperaba tampoco. Se fue a rehacer su vida”.