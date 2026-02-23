Imitó a Boric y lo pifiaron: el mal momento de un famoso humorista en Viña 2026

La primera noche del festival estuvo marcada por el gran show de Gloria Estefan, aunque también por las críticas a un comediante que no contentó tanto al Monstruo.

Festival de Viña del Mar 2026: Stefan Kramer imitó a Gabriel Boric y la Quinta Vergara se llenó de pifias

La rutina del reconocido humorista Stefan Kramer en el Festival de Viña del Mar 2026 enfrentó este domingo un momento tenso cuando su imitación del presidente chileno Gabriel Boric provocó una ola de pifias en la Quinta Vergara.

Después del aplaudido show de la cantante cubana Gloria Estefan, el episodio de Kramer se produjo a los pocos minutos de iniciado el segmento en que el comediante caracterizó al jefe de Estado para abordar, en tono satírico, el tema de la salud mental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DRESTRUM__Pl/status/2025787643066191873?s=20&partner=&hide_thread=false AHORA | Pifiadera histórica para Gabriel Boric y Stefan Kramer en #Viña2026. pic.twitter.com/NDaW6byWP3 — D e S S (@DRESTRUM__Pl) February 23, 2026 “El tema de la salud mental no era tan importante y valioso como lo es hasta el día de hoy”, señaló Kramer en la "piel" de Boric. La frase dio paso a la reacción del llamado “Monstruo”, como se le llama al público de la Quinta Vergara, que manifestó su descontento con una seguidilla de silbidos.

Lejos de detenerse, el comediante continuó con la parodia e ironizó sobre el tramo final del actual gobierno. Incluso, imitando la voz del mandatario, lanzó: “Estoy con el horario cambiado por la Violeta, estoy con libre demanda dando tet…”.

“Gracias por el apoyo, ya me va quedando poco”, agregó en el mismo tono, mientras las pifias persistían.