"Hoy más que nunca": Nicolás Vázquez compartió un emotivo recuerdo en el cumpleaños de su hermano

Las palabras del actor

"Se me acercó una señora con su hijo pequeño y me dijo que me conocía por Casi Ángeles, que me veía en YouTube. Me preguntó si podía saludarlo y sacarme una foto con él. Por supuesto, acepté con gusto", contó. Sin embargo, lo que sucedió después lo dejó sin palabras. "Justo en ese preciso instante en que venía pensando con más intensidad que nunca en mi hermano, le pregunté a la mujer cómo se llamaba su hijo. Y me dijo ‘Santi’", reveló.