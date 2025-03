La abogada de Mauro Icardi reveló cuánto dinero le exige Wanda Nara al jugador

Lara Piro, una de las abogadas de Mauro Icardi, habló y responsabilizó a Wanda Nara por el conflicto ocurrido en el Chateau Libertador. Además, se refirió a la cuota alimentaria que la conductora solicitó y los ingresos con los que ella cuenta.

Las palabras de la abogada de Mauro Icardi “Está apelado. Ella pidió 50 mil dólares y el juez lo redujo a 30 mil. Me da vergüenza ajena hablar de estas cifras cuando hay tantas mujeres que realmente necesitan ayuda”, expresó la letrada. Además, aseguró que los montos exigidos por Nara no corresponden a necesidades básicas: “Dos nenas no necesitan 50 mil dólares por mes”.

En ese sentido, Piro criticó algunos de los pedidos de la empresaria: “Quiere un avión privado de manera discrecional, pero no se pueden tener los beneficios de la casada con los goces de la soltera. Si decidiste separarte, el avión privado se terminó”. También reveló que, en un inicio, Nara exigió 300 mil dólares.

La abogada de Mauro Icardi La abogada de Mauro Icardi contó cuánto le pide Wanda Nara al jugador. La abogada de Mauro Icardi Qué bienes posee Wanda Nara En relación a los bienes que posee la conductora, la abogada detalló que Nara recibe ingresos por alquileres de propiedades gananciales. “Tiene dos departamentos en Milán por los que cobra 7.500 dólares cada uno, además del que habita, que en realidad son dos unidades juntas y de donde excluyó a Mauro como a un perro”, manifestó. También mencionó otras propiedades, como una casa en Lago di Como, cuyo alquiler es de 18 mil euros, y dos departamentos en Milán que le generan 8 mil y 7 mil euros mensuales.

Otro punto que generó polémica fue la intención de Nara de comprar una lujosa mansión en el mismo barrio donde actualmente vive Icardi. “Eso habla de toxicidad, de ensañamiento y de no soltar. Si realmente no querés estar más con alguien, no te mudás a su barrio”, opinó Piro, y desmintió que el futbolista le pague una mensualidad a su expareja.