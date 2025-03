Wanda Nara reconoció con qué jugadores estuvo durante su relación con Mauro Icardi

Sobre este último, Nara negó cualquier vínculo: “La situación de Fazio fue denunciada. No lo conozco, te lo juro, jamás lo vi en mi vida. No quiero faltarle el respeto, capaz es un gran jugador, pero ni siquiera lo había visto en un partido”. Con respecto a Keita, admitió el romance, aunque aclaró que ocurrió después de la infidelidad de Icardi.

La infidelidad de Mauro Icardi

A pesar de la infidelidad de Icardi en París, que dio origen al Wandagate, la pareja intentó seguir adelante tres años más. Durante ese tiempo, él incluso acompañó a Wanda en la grabación del reality de pastelería en septiembre de 2024. Sin embargo, cuando regresó a Argentina, la situación se volvió insostenible. “Yo ya había decidido separarme. Él volvió lesionado y me dijo que se iba a quedar acá por un año. Ahí empezó a acompañarme a Bake Off”, contó.

Sobre por qué aceptó esa convivencia, fue directa: “Me daba pena que se quedara encerrado porque no tiene amigos ni familia”. Según sus palabras, Icardi recién buscó acercarse a sus afectos cuando inició su relación con la China Suárez y viajó a Rosario para reencontrarse con ellos. Al respecto, Ángel de Brito le preguntó sobre el círculo social del futbolista, y Wanda no dudó en responder: “No, no tiene amigos. Tiene uno solo que yo conozco, vive en Italia, pero casi no se veían”.

En cuanto a la división de bienes, aclaró que la infidelidad no cambiaría nada: “Si él o yo somos considerados adúlteros, no afecta en nada. En Italia nuestro patrimonio está dividido hace años. Que se queden tranquilos, porque no me hubiera acostado con nadie si perdía un centavo. No me vean cara de tonta”.