Homero Pettinato: "Hoy me considero un artista multifacético"

—Estoy medio tapado de trabajo, la verdad, aunque no lo crean. Yo que siempre hice una oda a la vagancia, hoy me toca laburar un montón y me quiero morir.

—Tal vez estás cumpliendo condena por esa vocación hacia la vagancia…

—Ahora cumplo la condena de ponerme a laburar. Igual, sinceramente, siempre me gustó fingir ser un vago, pero en realidad siempre trabajé un montón. El anteaño pasado hacía 10 horas de aire por día. Imagínate, estaba en Metro, en Olga y en mi propio streaming en casa. Y a veces hacía más, 11 horas de aire.

—Empezaste con tu viejo, ¿no es cierto?

—No, no, no… Empecé a trabajar en TyC Sports a los 16 años, como periodista deportivo, entre comillas, porque nunca fui un periodista deportivo, pero bueno, iba a las canchas. Era más tratar de hacerlos reír a los jugadores, era un pibe chiquito.

—¿Cómo es “Lo doy todo”, el espectáculo que traés acá a Mendoza?

—Tiene varias partes, varios actos. Tiene un poco de mi humor más negro, más zarpado. Bastante de mi humor más absurdo, más bizarro, más imaginativo, más imaginario, más de hacer flashear cosas a la gente que nos viene a ver. Tiene mucho de mi familia, de mi historia familiar, de cuando yo era chico, de mis padres que eran hippies, de cómo vivían en San Marcos Sierras, en Córdoba. No teníamos baño, no teníamos luz eléctrica. Toda esta etapa de mi vida, que poca gente la conoce, y que es muy graciosa, realmente muy cómica. Es un momento que la gente la pasa súper, porque creo que a todos un poco nos gusta reírnos de nuestra familia, de nuestra niñez y esas cosas. Tiene algo tierno también, bello.

—En algún momento te fuiste ahí a San Marcos en una suerte de retiro para decidir sobre tu vida, ¿no?

—No, pasa que son dos etapas. Yo nací en Barcelona, en España, y al año entro a Argentina y nos fuimos a vivir a San Marcos Sierras, a Córdoba. Entonces cuento cuando mis padres eran hippies, no tenían un mango; cuento toda esa etapa de mi vida. Pero sí es verdad que después, a los 25, por ahí, hace 10 años, me volví a ir a San Marcos en una búsqueda personal. Estaba un poco enojado con mi laburo en los medios, no quería ser famoso, no me hallaba en el mercado laboral mediático y me fui para San Marcos. Después, la verdad, extrañé mucho hacer aire, hacer radio, me di cuenta que me apasionaba.

—Algo pasó ahí que volviste con todo a los medios… Del retiro a los medios, a la exposición total...

—Sí, igual cuando volví me arreglé con los medios. Vos te vas dos años y la gente se olvida de vos, no existís más. Yo estuve sin redes sociales, fue el auge de las redes sociales, todo el mundo estaba con Instagram y con el auge de Twitter, y yo no tenía ni Twitter ni Instagram. Entonces quedé totalmente inadaptado, quedé afuera de todo. Y no te voy a mentir, fue un momento que lo sufrí bastante, porque los veía a todos mis colegas y a mis amigos crecer y tener cada vez más laburo y estar en lugares bárbaros, en experiencias increíbles. Y yo estaba en la mitad del campo, solo, sin un mango, escribiendo guiones por mail, para ganarme lo poco que me llevaba para vivir. Me acuerdo que ganaba 5 mil pesos mensuales en ese momento. Alcanzaba mínimamente, pero también tenía muchas deudas con tarjetas, estaba muy mal, muy mal financieramente.

—“Lo doy todo” es tu primera experiencia en el teatro, ¿no?...

—Sí, sí, sí, es mi primera experiencia en el teatro. Lo escribí yo, lo produce Diego Scott, que fue productor de Fernando Peña muchos años. Y, bueno, él me dijo “Vos tenés el perfil para hacer esto, lo tenés que hacer”. Al principio me daba miedo, pero la verdad que no, fue bárbaro, el año pasado fue maravilloso, terminamos llenando teatros en España, Neuquén, San Juan, Chaco, Corrientes, Rosario, Córdoba. En Buenos Aires hicimos cinco meses sin parar todos los fines de semana, ¡cinco meses!, que es una locura total. En el teatro, yo descubrí algo muy poderoso: esta capacidad de poder hacerlo, perder el miedo y decir “Che, hola, este es mi espectáculo”… Y la gente te re banca, y realmente se ríe mucho, pero mucho, mucho. Lloran de risa, lloran, se les acalambra la cara a veces, me han dicho literalmente; te lo juro, me han dicho, “Bájale un poco porque se me acalambran los cachetes”.

—Se te va a morir uno…

—Se me va a morir uno. Hay gente que se ahoga cuando se ríe demasiado, empieza a tener tos y espasmos. Había uno que parecía que se iba a morir, literalmente. Dije: “Che, perdón, pero necesito agua o algo”…

—A la salida vas a tener que poner una ambulancia, o varias…

—Sí, sí, sí, pero hasta que no pase, no pienso pagar una ambulancia. Uno actúa sobre la tragedia, no antes.

—He visto también que te adjudican así como múltiples oficios, de guionista, humorista, músico, ¿con cuál de todos te quedás?

—Yo creo que a mí me costó mucho la identidad del quién soy o qué soy, porque no fui a estudiar, y había crecido demasiado con esa presión social de que si vos no vas a la facultad no sos nada. Y tardé mucho en valorarme, y hoy me considero un artista, un artista multifacético. Soy tanto músico como escritor, intérprete, actor, conductor de streaming, comediante, humorista. Es eso lo que realmente hago, y es eso lo que me da de comer, si lo miro desde el lado de mis ingresos.

—¿Cómo es “Reacción en cadena”, el programa que vas a hacer en Canal 13?

—Es un programa de juegos como Los Ocho Escalones y ese tipo de formatos que vienen de afuera. Y nada, creemos que puede ir muy bien, realmente, esperamos, tenemos expectativa, esperanza; siempre igual puede ir mal y está todo re bien, pero, bueno, esto es para toda la familia, para que se diviertan. Y bueno, será otra faceta más a descubrir también.