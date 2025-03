HBO lanza póster oficial y alternativo de "The Last of Us" por su segunda temporada

Vuelve una de las series más exitosas, The last of Us, que tuvo su primera entrega en 2023 y que generó gran expectativa.

The last of us

HBO calienta motores para el esperado regreso de 'The Last of Us' con el lanzamiento del póster oficial y uno alternativo de su segunda temporada. La serie, que se convirtió en un fenómeno global tras su debut, regresa el próximo domingo 13 de abril a las 21 en Max con una nueva entrega de siete episodios que se estrenarán semanalmente.

Después de cinco años de aparente calma tras los impactantes sucesos de la primera temporada, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) deberán enfrentar las consecuencias de su pasado. La paz que lograron construir se tambalea y los llevará a un mundo aún más hostil e impredecible.

The last of us The last of us Max Mantiene el elenco pero hay sorpresas en la serie El elenco original vuelve con Gabriel Luna en el papel de Tommy y Rutina Wesley como Maria. Además, la serie suma nuevos rostros clave como Kaitlyn Dever interpretando a Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer en el rol de Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. La reconocida actriz Catherine O’Hara hará una aparición especial como estrella invitada.

The last of us The last of us Max Los cerebros de HBO detrás de la producción "The Last of Us" es una producción de HBO en colaboración con Sony Pictures Television, con Craig Mazin y Neil Druckmann al frente como guionistas y productores ejecutivos. En la producción también participan Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells. Las compañías detrás de la serie incluyen PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog.