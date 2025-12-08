Globos de Oro 2026: todas las nominaciones en un arranque de temporada de premios

La carrera por los premios más codiciados de Hollywood ha comenzado oficialmente. Este lunes, los actores Marlon Wayans y Skye P. Marshall anunciaron la lista completa de nominados para los Globos de Oro 2026 , una edición que promete celebrar una amplia diversidad de talentos en cine y televisión.

Fiesta de la Cerveza: El minuto a minuto del encuentro musical más grande del oeste argentino

Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su relación con fotos desde Japón

La ceremonia, que se llevará a cabo el 11 de enero de 2026 , será conducida por segunda vez consecutiva por la comediante Nikki Glaser y transmitida en Estados Unidos por CBS y Paramount+.

En la categoría cinematográfica, la gran protagonista es One Battle After Another , dirigida por Paul Thomas Anderson. La cinta se posiciona como la favorita absoluta al acumular nueve nominaciones , incluyendo Mejor Película (Comedia o Musical), Mejor Director, Mejor Guion y Mejor Actor en Comedia para Leonardo DiCaprio .

Le siguen de cerca dos fuertes competidoras: la noruega Sentimental Value , de Joachim Trier, con ocho candidaturas, y Sinners , de Ryan Coogler, que obtuvo siete menciones.

Leonardo Di Caprio en una escena de Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y gran candidata al Oscar.

En la categoría de Mejor Película - Drama , la competencia será feroz entre títulos como Frankenstein, Hamnet, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value y Sinners.

Por otro lado, la terna de Mejor Película - Comedia o Musical incluye, además de la favorita de Anderson, a filmes como Blue Moon, Bugonia, Marty Supreme, No Other Choice y Nouvelle Vague.

Televisión: el regreso de los favoritos

En la pantalla chica, el drama y la sátira social siguen marcando tendencia. The White Lotus (HBO) lidera las nominaciones televisivas con un total de seis candidaturas, destacando en las categorías de reparto con figuras como Carrie Coon, Parker Posey y Walton Goggins.

White Lotus temporada 3 Walton Goggins hace una dupla extraordinaria con Aimee Lu Wood. Max

La miniserie de Netflix, Adolescence, se posiciona en segundo lugar con cinco nominaciones, mientras que las aclamadas Only Murders in the Building y Severance empatan con cuatro menciones cada una.

Talento latino e iberoamericano

Esta edición de los Globos de Oro resalta por una notable presencia de talento latino e hispano en categorías principales:

Guillermo del Toro: El cineasta mexicano compite nuevamente por el galardón a Mejor Director y su película, Frankenstein, busca el premio a Mejor Película Dramática.

El cineasta mexicano compite nuevamente por el galardón a y su película, Frankenstein, busca el premio a Mejor Película Dramática. Actuación en Cine: El guatemalteco Oscar Isaac (Frankenstein) y el brasileño Wagner Moura (The Secret Agent) se enfrentarán en la categoría de Mejor Actor en Drama. Además, Benicio del Toro ha sido nominado como Mejor Actor de Reparto por One Battle After Another.

El guatemalteco (Frankenstein) y el brasileño (The Secret Agent) se enfrentarán en la categoría de Mejor Actor en Drama. Además, ha sido nominado como Mejor Actor de Reparto por One Battle After Another. Actuación en TV: El mexicano Diego Luna figura entre los candidatos a Mejor Actor en Serie Dramática por su papel en Andor. En comedia, destacan las nominaciones de Selena Gomez (Only Murders in the Building) y Jenna Ortega (Wednesday).

El mexicano figura entre los candidatos a Mejor Actor en Serie Dramática por su papel en Andor. En comedia, destacan las nominaciones de (Only Murders in the Building) y (Wednesday). Cine Internacional: La película española Sirt , la brasileña The Secret Agent y la francesa It Was Just an Accident competirán por el premio a Mejor Película en Lengua No Inglesa.

La película española , la brasileña y la francesa competirán por el premio a Mejor Película en Lengua No Inglesa. Frankestein Frankestein (2025), dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.

Nuevos formatos y categorías

Continuando con la evolución de los premios, la edición 2026 incluye el reconocimiento a los mejores contenidos de audio con la categoría de Mejor Podcast. Entre los nominados inaugurales se encuentran producciones populares como Call Her Daddy, SmartLess y The Mel Robbins Podcast.

Con las cartas sobre la mesa, la industria del entretenimiento ya tiene la mirada puesta en el 11 de enero, fecha en la que se definirá quiénes son los grandes ganadores del año.

Todas las nominaciones

Mejor película dramática

Frankenstein

Hamnet

Un Simple Accidente

El Agente Secreto

Sentimental Value

Sinners

Mejor película de comedia o musical

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nueva Ola Francesa

One Battle After Another

Mejor actor en una película dramática

Joel Edgerton, Sueños de trenes

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson, The Smashing Machine

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, El Agente Secreto

Jeremy Allen White, Springsteen: Música de ninguna parte

Mejor actriz en una drama cinematográfico

Jessie Buckley, Hamnet

Jennifer Lawrence, Matate, amor

Renate Reinsve, Sentimental Value

Julia Roberts, After The Hunt

Tessa Thompson, Hedda

Eva Victor, Sorry, Baby

Mejor actor en una comedia o musical

Timothée Chalamet, Marty Supreme

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Lee Byung Hun, No Other Choice

Jesse Plemons, Bugonia

Mejor actriz en una comedia o musical

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

Cynthia Erivo, Wicked: Part 2

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, One Battle After Another

Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Sean Penn, One Battle After Another

Adam Sandler, Jay Kelly

Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt , Smashing Machine

, Elle Fanning , Sentimental Value

, Ariana Grande , Wicked: Part 2

, Inga Ibsdotter Lilleaas , Sentimental Value

, Amy Madigan , Weapons

, Teyana Taylor, One Battle After Another

Mejor director

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Ryan Coogler, Sinners

Guillermo Del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, Un simple accidente

Joachim Trier, Sentimental Value

Chloé Zhao, Hamnet

Mejor guión

One Battle After Another

Marty Supremo

Sinners

Un simple accidente

Sentimental Value

Hamnet

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat, Frankenstein

Ludwig Göransson, Sinners

Jonny Greenwood, One battle after another

Kangding Ray, Sirat

Max Richter, Hamnet

Hans Zimmer, F1: la Película

Mejor canción original

“Dream As One”, Avatar: Of Fire and Ashes

“Golden”, KPop Demon Hunters

“I Lied To You”, Sinners

“No Place Like Home”, Wicked: Part 2

“The Girl In The Bubble”, Wicked: Part 2

“Train Dreams”, Train Dreams

Mejor película de habla no inglesa

Un simple accidente, Francia

No hay otra opción, Corea del Sur

El Agente Secreto, Brasil

Sentimental Value, Noruega

Sirat, España

La voz de Hind Rajab, Túnez

Mejor película de animación

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

K-Pop Cazadores de demonios

Amélie y la metafísica de los tubos

Zootopia 2

Logros cinematográficos y de taquilla

Avatar: De fuego y cenizas

F1: la Película

Cazadores de demonios K-Pop

Misión: Imposible - Sentencia final

Sinners

Weapons

Wicked: Parte 2

Zootopia 2

Mejor serie dramática

The Diplomat

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie de comedia o musical

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

El estudio

Mejor película para la televisión, miniserie o antología

Adolescence

All Her Fault

La bestia que hay en mí

Black Mirror

Morir de placer

La novia

Mejor actor en una serie dramática

Sterling K. Brown, Paradise

Diego Luna, Andor

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz en una serie dramática

Kathy Bates, Matlock

Britt Lower, Severance

Helen Mirren, 1923

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor actor en una serie de comedia o musical

Adam Brody, Nobody Wants This

Steve Martin, Only Murders in the Building

Glen Powell, Chad Powers

Seth Rogen, El estudio

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actriz en una serie de comedia o musical

Kristen Bell, Nobody Wants This

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Natasha Lyonne, Poker Face

Mejor actor en una película para la televisión, miniserie o antología

Jacob Elordi, The Narrow Road

Paul Giamatti, Black Mirror

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Jude Law, Black Rabbit

Matthew Rhys, The Beast in Me

Mejor actriz de película para la televisión, miniserie o antología

Claire Danes, La bestia que hay en mí

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, Long Bright River

Sarah Snook, All Her Fault

Michelle Williams, Dying for Sex

Robin Wright, The Girlfriend

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Owen Cooper, Adolescence

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

Tramell Tillman, Severance

Ashley Walters, Adolescence

Mejor actriz de reparto en una película para televisión, miniserie o antología

Carrie Coon, The White Lotus

Erin Doherty, Adolescence

Hannah Einbinder, Hack

Catherine O'Hara, The Studio

Parker Posey, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Mejor interpretación cómica en un programa televisivo de monólogos