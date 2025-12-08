8 de diciembre de 2025 - 18:20

Globos de Oro 2026: todas las nominaciones en un arranque de temporada de premios

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood reveló a los candidatos para la gala del próximo 11 de enero. La película "One Battle After Another de Paul Thomas Anderson encabeza la lista con nueve mencione.

Se conocieron las nominaciones al Globo de Oro 2026, entre las que destacan las que recibieron las películas Una batalla tras otra, Frankenstein o Hamnet y series como The White Lotus

Se conocieron las nominaciones al Globo de Oro 2026, entre las que destacan las que recibieron las películas "Una batalla tras otra", "Frankenstein" o "Hamnet" y series como "The White Lotus"

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La carrera por los premios más codiciados de Hollywood ha comenzado oficialmente. Este lunes, los actores Marlon Wayans y Skye P. Marshall anunciaron la lista completa de nominados para los Globos de Oro 2026, una edición que promete celebrar una amplia diversidad de talentos en cine y televisión.

Leé además

Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su romance con fotos desde Japón.

Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su relación con fotos desde Japón

Por Redacción Espectáculos
La Fiesta de la Cerveza para recibir a Ciro y Los Persas

Fiesta de la Cerveza: El minuto a minuto del encuentro musical más grande del oeste argentino

Por Carina Bruzzone

La ceremonia, que se llevará a cabo el 11 de enero de 2026, será conducida por segunda vez consecutiva por la comediante Nikki Glaser y transmitida en Estados Unidos por CBS y Paramount+.

El cine: Paul Thomas Anderson a la cabeza

En la categoría cinematográfica, la gran protagonista es One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson. La cinta se posiciona como la favorita absoluta al acumular nueve nominaciones, incluyendo Mejor Película (Comedia o Musical), Mejor Director, Mejor Guion y Mejor Actor en Comedia para Leonardo DiCaprio.

Una batalla tras otra
Leonardo Di Caprio en una escena de Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y gran candidata al Oscar.

Leonardo Di Caprio en una escena de Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y gran candidata al Oscar.

Le siguen de cerca dos fuertes competidoras: la noruega Sentimental Value, de Joachim Trier, con ocho candidaturas, y Sinners, de Ryan Coogler, que obtuvo siete menciones.

En la categoría de Mejor Película - Drama, la competencia será feroz entre títulos como Frankenstein, Hamnet, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value y Sinners.

Por otro lado, la terna de Mejor Película - Comedia o Musical incluye, además de la favorita de Anderson, a filmes como Blue Moon, Bugonia, Marty Supreme, No Other Choice y Nouvelle Vague.

Televisión: el regreso de los favoritos

En la pantalla chica, el drama y la sátira social siguen marcando tendencia. The White Lotus (HBO) lidera las nominaciones televisivas con un total de seis candidaturas, destacando en las categorías de reparto con figuras como Carrie Coon, Parker Posey y Walton Goggins.

White Lotus temporada 3
Walton Goggins hace una dupla extraordinaria con Aimee Lu Wood.

Walton Goggins hace una dupla extraordinaria con Aimee Lu Wood.

La miniserie de Netflix, Adolescence, se posiciona en segundo lugar con cinco nominaciones, mientras que las aclamadas Only Murders in the Building y Severance empatan con cuatro menciones cada una.

Talento latino e iberoamericano

Esta edición de los Globos de Oro resalta por una notable presencia de talento latino e hispano en categorías principales:

  • Guillermo del Toro: El cineasta mexicano compite nuevamente por el galardón a Mejor Director y su película, Frankenstein, busca el premio a Mejor Película Dramática.
  • Actuación en Cine: El guatemalteco Oscar Isaac (Frankenstein) y el brasileño Wagner Moura (The Secret Agent) se enfrentarán en la categoría de Mejor Actor en Drama. Además, Benicio del Toro ha sido nominado como Mejor Actor de Reparto por One Battle After Another.
  • Actuación en TV: El mexicano Diego Luna figura entre los candidatos a Mejor Actor en Serie Dramática por su papel en Andor. En comedia, destacan las nominaciones de Selena Gomez (Only Murders in the Building) y Jenna Ortega (Wednesday).
  • Cine Internacional: La película española Sirt, la brasileña The Secret Agent y la francesa It Was Just an Accident competirán por el premio a Mejor Película en Lengua No Inglesa.
  • Frankestein
    Frankestein (2025), dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.

    Frankestein (2025), dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.

Nuevos formatos y categorías

Continuando con la evolución de los premios, la edición 2026 incluye el reconocimiento a los mejores contenidos de audio con la categoría de Mejor Podcast. Entre los nominados inaugurales se encuentran producciones populares como Call Her Daddy, SmartLess y The Mel Robbins Podcast.

Con las cartas sobre la mesa, la industria del entretenimiento ya tiene la mirada puesta en el 11 de enero, fecha en la que se definirá quiénes son los grandes ganadores del año.

Todas las nominaciones

Mejor película dramática

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Un Simple Accidente
  • El Agente Secreto
  • Sentimental Value
  • Sinners

Mejor película de comedia o musical

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • Nueva Ola Francesa
  • One Battle After Another

Mejor actor en una película dramática

  • Joel Edgerton, Sueños de trenes
  • Oscar Isaac, Frankenstein
  • Dwayne Johnson, The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan, Sinners
  • Wagner Moura, El Agente Secreto
  • Jeremy Allen White, Springsteen: Música de ninguna parte

Mejor actriz en una drama cinematográfico

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Jennifer Lawrence, Matate, amor
  • Renate Reinsve, Sentimental Value
  • Julia Roberts, After The Hunt
  • Tessa Thompson, Hedda
  • Eva Victor, Sorry, Baby

Mejor actor en una comedia o musical

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme
  • George Clooney, Jay Kelly
  • Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Lee Byung Hun, No Other Choice
  • Jesse Plemons, Bugonia

Mejor actriz en una comedia o musical

  • Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
  • Cynthia Erivo, Wicked: Part 2
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Chase Infiniti, One Battle After Another
  • Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro, One Battle After Another
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Paul Mescal, Hamnet
  • Sean Penn, One Battle After Another
  • Adam Sandler, Jay Kelly
  • Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Mejor actriz de reparto

  • Emily Blunt, Smashing Machine
  • Elle Fanning, Sentimental Value
  • Ariana Grande, Wicked: Part 2
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
  • Amy Madigan, Weapons
  • Teyana Taylor, One Battle After Another

Mejor director

  • Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
  • Ryan Coogler, Sinners
  • Guillermo Del Toro, Frankenstein
  • Jafar Panahi, Un simple accidente
  • Joachim Trier, Sentimental Value
  • Chloé Zhao, Hamnet

Mejor guión

  • One Battle After Another
  • Marty Supremo
  • Sinners
  • Un simple accidente
  • Sentimental Value
  • Hamnet

Mejor banda sonora

  • Alexandre Desplat, Frankenstein
  • Ludwig Göransson, Sinners
  • Jonny Greenwood, One battle after another
  • Kangding Ray, Sirat
  • Max Richter, Hamnet
  • Hans Zimmer, F1: la Película

Mejor canción original

  • “Dream As One”, Avatar: Of Fire and Ashes
  • “Golden”, KPop Demon Hunters
  • “I Lied To You”, Sinners
  • “No Place Like Home”, Wicked: Part 2
  • “The Girl In The Bubble”, Wicked: Part 2
  • “Train Dreams”, Train Dreams

Mejor película de habla no inglesa

  • Un simple accidente, Francia
  • No hay otra opción, Corea del Sur
  • El Agente Secreto, Brasil
  • Sentimental Value, Noruega
  • Sirat, España
  • La voz de Hind Rajab, Túnez

Mejor película de animación

  • Arco
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
  • Elio
  • K-Pop Cazadores de demonios
  • Amélie y la metafísica de los tubos
  • Zootopia 2

Logros cinematográficos y de taquilla

  • Avatar: De fuego y cenizas
  • F1: la Película
  • Cazadores de demonios K-Pop
  • Misión: Imposible - Sentencia final
  • Sinners
  • Weapons
  • Wicked: Parte 2
  • Zootopia 2

Mejor serie dramática

  • The Diplomat
  • The Pitt
  • Severance
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Mejor serie de comedia o musical

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • El estudio

Mejor película para la televisión, miniserie o antología

  • Adolescence
  • All Her Fault
  • La bestia que hay en mí
  • Black Mirror
  • Morir de placer
  • La novia

Mejor actor en una serie dramática

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Diego Luna, Andor
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Mark Ruffalo, Task
  • Adam Scott, Severance
  • Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz en una serie dramática

  • Kathy Bates, Matlock
  • Britt Lower, Severance
  • Helen Mirren, 1923
  • Bella Ramsey, The Last of Us
  • Keri Russell, The Diplomat
  • Rhea Seehorn, Pluribus

Mejor actor en una serie de comedia o musical

  • Adam Brody, Nobody Wants This
  • Steve Martin, Only Murders in the Building
  • Glen Powell, Chad Powers
  • Seth Rogen, El estudio
  • Martin Short, Only Murders in the Building
  • Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actriz en una serie de comedia o musical

  • Kristen Bell, Nobody Wants This
  • Ayo Edebiri, The Bear
  • Selena Gomez, Only Murders in the Building
  • Jenna Ortega, Wednesday
  • Jean Smart, Hacks
  • Natasha Lyonne, Poker Face

Mejor actor en una película para la televisión, miniserie o antología

  • Jacob Elordi, The Narrow Road
  • Paul Giamatti, Black Mirror
  • Stephen Graham, Adolescence
  • Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
  • Jude Law, Black Rabbit
  • Matthew Rhys, The Beast in Me

Mejor actriz de película para la televisión, miniserie o antología

  • Claire Danes, La bestia que hay en mí
  • Rashida Jones, Black Mirror
  • Amanda Seyfried, Long Bright River
  • Sarah Snook, All Her Fault
  • Michelle Williams, Dying for Sex
  • Robin Wright, The Girlfriend

Mejor actor de reparto en una serie dramática

  • Owen Cooper, Adolescence
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Walton Goggins, The White Lotus
  • Jason Isaacs, The White Lotus
  • Tramell Tillman, Severance
  • Ashley Walters, Adolescence

Mejor actriz de reparto en una película para televisión, miniserie o antología

  • Carrie Coon, The White Lotus
  • Erin Doherty, Adolescence
  • Hannah Einbinder, Hack
  • Catherine O'Hara, The Studio
  • Parker Posey, The White Lotus
  • Aimee Lou Wood, The White Lotus

Mejor interpretación cómica en un programa televisivo de monólogos

  • Brett Goldstein, La segunda mejor noche de tu vida
  • Bill Maher, ¿Alguien más está viendo esto?
  • Kumail Nanjiani, Night Thoughts
  • Sarah Silverman, PostMortem
  • Kevin Hart, Acting My Age
  • Ricky Gervais
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

fiesta de la cerveza: mas de 35 mil personas bailaron y rockearon con cazzu, molotov y la konga

Fiesta de la Cerveza: más de 35 mil personas bailaron y rockearon con Cazzu, Molotov y La Konga

Por Ariel Búmbalo
Las 27 canciones que Shakira cantará en sus shows de Vélez y en Córdoba

Los 27 temas que Shakira cantará en sus shows de Vélez y en el Kempes de Córdoba

Por Redacción Espectáculos
El sector del entretenimiento en alerta por la polémica compra de Warner Bros. por Netflix.

Rechazo global al acuerdo por el que Netflix compra Warner Bros. por 82.700 millones de dólares

Por Redacción Espectáculos
El cruce picante y chicanero entre Mirtha Legrand y Eduardo Sacheri.

Mirtha Legrand fulminó a Eduardo Sacheri por una enemistad: "No sé cómo te senté a la mesa"

Por Román Pérez