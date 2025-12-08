Globos de Oro 2026: todas las nominaciones en un arranque de temporada de premios
La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood reveló a los candidatos para la gala del próximo 11 de enero. La película "One Battle After Another de Paul Thomas Anderson encabeza la lista con nueve mencione.
Se conocieron las nominaciones al Globo de Oro 2026, entre las que destacan las que recibieron las películas "Una batalla tras otra", "Frankenstein" o "Hamnet" y series como "The White Lotus"
La carrera por los premios más codiciados de Hollywood ha comenzado oficialmente. Este lunes, los actores Marlon Wayans y Skye P. Marshall anunciaron la lista completa de nominados para los Globos de Oro 2026, una edición que promete celebrar una amplia diversidad de talentos en cine y televisión.
En la categoría cinematográfica, la gran protagonista es One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson. La cinta se posiciona como la favorita absoluta al acumular nueve nominaciones, incluyendo Mejor Película (Comedia o Musical), Mejor Director, Mejor Guion y Mejor Actor en Comedia para Leonardo DiCaprio.
Le siguen de cerca dos fuertes competidoras: la noruega Sentimental Value, de Joachim Trier, con ocho candidaturas, y Sinners, de Ryan Coogler, que obtuvo siete menciones.
En la categoría de Mejor Película - Drama, la competencia será feroz entre títulos como Frankenstein, Hamnet, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value y Sinners.
Por otro lado, la terna de Mejor Película - Comedia o Musical incluye, además de la favorita de Anderson, a filmes como Blue Moon, Bugonia, Marty Supreme, No Other Choice y Nouvelle Vague.
Televisión: el regreso de los favoritos
En la pantalla chica, el drama y la sátira social siguen marcando tendencia. The White Lotus (HBO) lidera las nominaciones televisivas con un total de seis candidaturas, destacando en las categorías de reparto con figuras como Carrie Coon, Parker Posey y Walton Goggins.
La miniserie de Netflix, Adolescence, se posiciona en segundo lugar con cinco nominaciones, mientras que las aclamadas Only Murders in the Building y Severance empatan con cuatro menciones cada una.
Talento latino e iberoamericano
Esta edición de los Globos de Oro resalta por una notable presencia de talento latino e hispano en categorías principales:
Guillermo del Toro: El cineasta mexicano compite nuevamente por el galardón a Mejor Director y su película, Frankenstein, busca el premio a Mejor Película Dramática.
Actuación en Cine: El guatemalteco Oscar Isaac (Frankenstein) y el brasileño Wagner Moura (The Secret Agent) se enfrentarán en la categoría de Mejor Actor en Drama. Además, Benicio del Toro ha sido nominado como Mejor Actor de Reparto por One Battle After Another.
Actuación en TV: El mexicano Diego Luna figura entre los candidatos a Mejor Actor en Serie Dramática por su papel en Andor. En comedia, destacan las nominaciones de Selena Gomez (Only Murders in the Building) y Jenna Ortega (Wednesday).
Cine Internacional: La película española Sirt, la brasileña The Secret Agent y la francesa It Was Just an Accident competirán por el premio a Mejor Película en Lengua No Inglesa.
Nuevos formatos y categorías
Continuando con la evolución de los premios, la edición 2026 incluye el reconocimiento a los mejores contenidos de audio con la categoría de Mejor Podcast. Entre los nominados inaugurales se encuentran producciones populares como Call Her Daddy, SmartLess y The Mel Robbins Podcast.
Con las cartas sobre la mesa, la industria del entretenimiento ya tiene la mirada puesta en el 11 de enero, fecha en la que se definirá quiénes son los grandes ganadores del año.
Todas las nominaciones
Mejor película dramática
Frankenstein
Hamnet
Un Simple Accidente
El Agente Secreto
Sentimental Value
Sinners
Mejor película de comedia o musical
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nueva Ola Francesa
One Battle After Another
Mejor actor en una película dramática
Joel Edgerton, Sueños de trenes
Oscar Isaac, Frankenstein
Dwayne Johnson, The Smashing Machine
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, El Agente Secreto
Jeremy Allen White, Springsteen: Música de ninguna parte
Mejor actriz en una drama cinematográfico
Jessie Buckley, Hamnet
Jennifer Lawrence, Matate, amor
Renate Reinsve, Sentimental Value
Julia Roberts, After The Hunt
Tessa Thompson, Hedda
Eva Victor, Sorry, Baby
Mejor actor en una comedia o musical
Timothée Chalamet, Marty Supreme
George Clooney, Jay Kelly
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Lee Byung Hun, No Other Choice
Jesse Plemons, Bugonia
Mejor actriz en una comedia o musical
Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
Cynthia Erivo, Wicked: Part 2
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, One Battle After Another
Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
Emma Stone, Bugonia
Mejor actor de reparto
Benicio del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Sean Penn, One Battle After Another
Adam Sandler, Jay Kelly
Stellan Skarsgard, Sentimental Value
Mejor actriz de reparto
Emily Blunt, Smashing Machine
Elle Fanning, Sentimental Value
Ariana Grande, Wicked: Part 2
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Amy Madigan, Weapons
Teyana Taylor, One Battle After Another
Mejor director
Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Ryan Coogler, Sinners
Guillermo Del Toro, Frankenstein
Jafar Panahi, Un simple accidente
Joachim Trier, Sentimental Value
Chloé Zhao, Hamnet
Mejor guión
One Battle After Another
Marty Supremo
Sinners
Un simple accidente
Sentimental Value
Hamnet
Mejor banda sonora
Alexandre Desplat, Frankenstein
Ludwig Göransson, Sinners
Jonny Greenwood, One battle after another
Kangding Ray, Sirat
Max Richter, Hamnet
Hans Zimmer, F1: la Película
Mejor canción original
“Dream As One”, Avatar: Of Fire and Ashes
“Golden”, KPop Demon Hunters
“I Lied To You”, Sinners
“No Place Like Home”, Wicked:Part 2
“The Girl In The Bubble”, Wicked: Part 2
“Train Dreams”, Train Dreams
Mejor película de habla no inglesa
Un simple accidente, Francia
No hay otra opción, Corea del Sur
El Agente Secreto, Brasil
Sentimental Value, Noruega
Sirat, España
La voz de Hind Rajab, Túnez
Mejor película de animación
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Elio
K-Pop Cazadores de demonios
Amélie y la metafísica de los tubos
Zootopia 2
Logros cinematográficos y de taquilla
Avatar: De fuego y cenizas
F1: la Película
Cazadores de demonios K-Pop
Misión: Imposible - Sentencia final
Sinners
Weapons
Wicked: Parte 2
Zootopia 2
Mejor serie dramática
The Diplomat
The Pitt
Severance
Slow Horses
The White Lotus
Mejor serie de comedia o musical
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
El estudio
Mejor película para la televisión, miniserie o antología
Adolescence
All Her Fault
La bestia que hay en mí
Black Mirror
Morir de placer
La novia
Mejor actor en una serie dramática
Sterling K. Brown, Paradise
Diego Luna, Andor
Gary Oldman, Slow Horses
Mark Ruffalo, Task
Adam Scott, Severance
Noah Wyle, The Pitt
Mejor actriz en una serie dramática
Kathy Bates, Matlock
Britt Lower, Severance
Helen Mirren, 1923
Bella Ramsey, The Last of Us
Keri Russell, The Diplomat
Rhea Seehorn, Pluribus
Mejor actor en una serie de comedia o musical
Adam Brody, Nobody Wants This
Steve Martin, Only Murders in the Building
Glen Powell, Chad Powers
Seth Rogen, El estudio
Martin Short, Only Murders in the Building
Jeremy Allen White, The Bear
Mejor actriz en una serie de comedia o musical
Kristen Bell, Nobody Wants This
Ayo Edebiri, The Bear
Selena Gomez, Only Murders in the Building
Jenna Ortega, Wednesday
Jean Smart, Hacks
Natasha Lyonne, Poker Face
Mejor actor en una película para la televisión, miniserie o antología
Jacob Elordi, The Narrow Road
Paul Giamatti, Black Mirror
Stephen Graham, Adolescence
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
Jude Law, Black Rabbit
Matthew Rhys, The Beast in Me
Mejor actriz de película para la televisión, miniserie o antología
Claire Danes, La bestia que hay en mí
Rashida Jones, Black Mirror
Amanda Seyfried, Long Bright River
Sarah Snook, All Her Fault
Michelle Williams, Dying for Sex
Robin Wright, The Girlfriend
Mejor actor de reparto en una serie dramática
Owen Cooper, Adolescence
Billy Crudup, The Morning Show
Walton Goggins, The White Lotus
Jason Isaacs, The White Lotus
Tramell Tillman, Severance
Ashley Walters, Adolescence
Mejor actriz de reparto en una película para televisión, miniserie o antología
Carrie Coon, The White Lotus
Erin Doherty, Adolescence
Hannah Einbinder, Hack
Catherine O'Hara, The Studio
Parker Posey, The White Lotus
Aimee Lou Wood, The White Lotus
Mejor interpretación cómica en un programa televisivo de monólogos
Brett Goldstein, La segunda mejor noche de tu vida