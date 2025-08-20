Giovanni Simeone y Giulia Coppini anunciaron una sorpresiva noticia: "Necesitaba despedirme"

El hijo del Cholo Simeone y su esposa usaron las redes sociales para confirmar lo que era un secreto a voces.

La familia Simeone se agranda por un inesperado, pero muy deseado, embarazo. De acuerdo con lo compartido mediante las redes sociales, Giovanni Simeone y su esposa, Giulia Coppini, se encuentran en la espera de su primer hijo en común.

Cabe aclarar que, Giovanni es hijo del Cholo Simeone y Carolina Baldini quienes además trajeron al mundo a otros dos grandes futbolistas, Giuliano y Gianluca. Incluso, el menor de los hermanos comunicó este mismo 2025 que también será padre con su pareja, Eva Bargiela.

Giovanni Simeone Giovanni Simeone y su esposa anunciaron una sorpresiva noticia. Web Ahora la felicidad incrementó y tanto el Cholo como Carolina serán abuelos por partida doble. Tales hechos sorprendieron no solo a los más allegados, sino también a quienes siguen de cerca la vida de los Simeone.

Cómo anunciaron la noticia Giovanni Simeone y Giulia Coppini Giovanni Simeone y Giulia Coppini realizaron, mediante Instagram, una publicación en conjunto para compartir la noticia. Más exactamente, el futbolista y su esposa publicaron un emotivo video y, al pie de este, escribieron: “Necesitaba despedirme a mi manera, y creo que estas imágenes dicen más que mil palabras”.

Tal como se aprecia en la grabación, Giovanni Simeone y Giulia Coppini usaron pequeños clips para destacar lo que era su vida en Nápoles (lugar en el que vivían hasta hace muy poco). Luego, al pie del multimedia, sumaron: "Gracias por hacernos sentir como en casa y gracias por el cariño que nos demuestran cada día, incluso desde que nos fuimos. Siempre seremos los hijos de Napoli".