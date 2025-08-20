20 de agosto de 2025 - 09:20

Giovanni Simeone y Giulia Coppini anunciaron una sorpresiva noticia: "Necesitaba despedirme"

El hijo del Cholo Simeone y su esposa usaron las redes sociales para confirmar lo que era un secreto a voces.

Giovanni Simeone y su esposa anunciaron una sorpresiva noticia.

Cabe aclarar que, Giovanni es hijo del Cholo Simeone y Carolina Baldini quienes además trajeron al mundo a otros dos grandes futbolistas, Giuliano y Gianluca. Incluso, el menor de los hermanos comunicó este mismo 2025 que también será padre con su pareja, Eva Bargiela.

Ahora la felicidad incrementó y tanto el Cholo como Carolina serán abuelos por partida doble. Tales hechos sorprendieron no solo a los más allegados, sino también a quienes siguen de cerca la vida de los Simeone.

Cómo anunciaron la noticia Giovanni Simeone y Giulia Coppini

Giovanni Simeone y Giulia Coppini realizaron, mediante Instagram, una publicación en conjunto para compartir la noticia. Más exactamente, el futbolista y su esposa publicaron un emotivo video y, al pie de este, escribieron: “Necesitaba despedirme a mi manera, y creo que estas imágenes dicen más que mil palabras”.

Tal como se aprecia en la grabación, Giovanni Simeone y Giulia Coppini usaron pequeños clips para destacar lo que era su vida en Nápoles (lugar en el que vivían hasta hace muy poco). Luego, al pie del multimedia, sumaron: “Gracias por hacernos sentir como en casa y gracias por el cariño que nos demuestran cada día, incluso desde que nos fuimos. Siempre seremos los hijos de Napoli”.

Ahora bien, la noticia salió a relucir cuando Giulia mostró su panza de embarazada, mientras que Giovanni Simeone decía: “Pero no seremos solo dos”. Segundos más tarde, la esposa del futbolista añadió: “Los tres”.

Como es de suponer, las reacciones no se hicieron esperar y, entre tantas de esta, destacó la de Dalma Maradona, quien les dejó un llamativo escrito que decía: “Me emocioné con el video y mucho más con el final. Felicitaciones. Lo mejor para todo lo que viene”.

Al mismo tiempo, Carolina Baldini, mamá de Giovanni, sumó en la publicación el siguiente mensaje: “Abuela por dos, ¿Esto es real? No puedo más de la emoción, de la alegría. Un nieto argentino y otro napolitano. Gracias Dios por dejarme vivir este momento. Seré la mejor abuela del mundo".

Sin lugar a dudas, la familia Simeone parece estar más unificada y feliz que nunca por la espera de 2 nuevos miembros que escribirán nuevos capítulos en sus respectivas historias de vida.

