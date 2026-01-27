27 de enero de 2026 - 19:03

Furor por el Circo Rodas: más de 50 mil mendocinos ya vieron el show y suma una semana más de funciones

Ante el éxito de convocatoria, el Circo Rodas estará una semana más en Mendoza, con entrada gratis para los niños. Cómo se vive cada función, desde la mirada del público, y los flashmobs que este miércoles harán en el Hospital Notti.

El vestuario es uno de los elementos más notables del show. Foto: Gentileza Circo Rodas.&nbsp;

El vestuario es uno de los elementos más notables del show. Foto: Gentileza Circo Rodas. 

Foto:

WhatsApp Image 2026-01-26 at 4.33.25 PM (2)
WhatsApp Image 2026-01-26 at 4.33.24 PM
WhatsApp Image 2026-01-26 at 4.33.25 PM (1)
WhatsApp Image 2026-01-26 at 4.33.25 PM
WhatsApp Image 2026-01-26 at 4.40.27 PM
Por Daniel Arias Fuenzalida

Fascinación, admiración total. Es lo que se siente en la carpa del Circo Rodas cada vez que finaliza una función: el público se levanta del asiento y agradece las dos horas de show calentando bien las palmas. "Es bárbaro, es alucinante. Eso es para lo que uno está aquí, ese es el objetivo final", se emociona Arturo Belzagui, encargado de prensa y comunicación del circo, en el backstage.

Leé además

imperdible: el circo rodas y los bomberos voluntarios de guaymallen se unen en una caravana este jueves

Imperdible: el Circo Rodas y los Bomberos Voluntarios de Guaymallén se unen en una caravana este jueves

Por Redacción Espectáculos
Natalie Portman dejó la rivalidad atrás y elogió la película de Dolores Fonzi. 

Natalie Portman elogió a la película Belén y las redes recordaron su enfrentamiento con Dolores Fonzi

Por Redacción Espectáculos

Y sí: el circo tiene mucho que celebrar. Desde su desembarco en la provincia, el pasado 8 de enero, ya congregó a más de 50 mil mendocinos en la carpa ubicada en Acceso Sur y Lamadrid (Guaymallén). Ahora, extiende una semana más sus funciones, hasta el 2 de febrero, con una promoción imperdible: los niños entran gratis (siempre acompañados por un adulto). Más información en el Instagram @circorodasoficial.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 4.33.24 PM
Los ni&ntilde;os entran gratis esta semana. Foto: Gentileza Circo Rodas.&nbsp;

Los niños entran gratis esta semana. Foto: Gentileza Circo Rodas.

Cómo es el show

Desde el primer segundo, el show va con todo: el enorme telón se abre y da paso a un cuadro coreográfico inicial de alto impacto visual, que marca el pulso de lo que vendrá. No hay introducciones largas ni tiempos muertos. El espectáculo avanza con ritmo sostenido, encadenando números de destreza extrema.

Una antipodista se convierte rápidamente en uno de los puntos altos de la primera parte. Su dominio del cuerpo y del equilibrio sorprende con cilindros, ruedas y hasta antorchas que giran en el aire con una precisión hipnótica. El aplauso no se hace esperar, y funciona como combustible para lo que sigue. El ilusionismo aporta misterio y juego visual, mientras la acrobacia en aro combina fuerza y elegancia aérea. El lanzamiento de cuchillos suma tensión.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 4.40.27 PM
Todas las disciplinas del arte circense desfilan en las dos horas de show. Foto: Gentileza Circo Rodas.&nbsp;

Todas las disciplinas del arte circense desfilan en las dos horas de show. Foto: Gentileza Circo Rodas.

Cada número parece diseñado para elevar un poco más la vara del asombro. Y entre ese entramado de virtuosismo técnico es donde aparecen los clowns Cachete y Erilardo, figuras entrañables. Lejos del payaso tradicional limitado al gag visual, aquí despliegan una versatilidad notable: Cachete como multiinstrumentista, Erilardo como cantante, ambos con una comicidad que dialoga con grandes y chicos.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 4.33.25 PM (2)
Las luces colaboran a que se generen momentos de tensi&oacute;n, diversi&oacute;n y emoci&oacute;n. Foto: Gentileza Circo Rodas.&nbsp;

Las luces colaboran a que se generen momentos de tensión, diversión y emoción. Foto: Gentileza Circo Rodas.

El único intervalo dura apenas diez minutos: un respiro que permite al público acomodarse, comentar, comer algo y prepararse para una segunda parte aún más intensa. Es que la experiencia continúa sin concesiones: equilibristas, contorsionistas y un virtuoso número de monociclos mantienen la atención en alto. Aquí se percibe con claridad uno de los grandes valores del Circo Rodas: el profesionalismo, el hábito de poner el cuerpo ante el oficio (y ante el peligro) cada día, en un engranaje milimétrico entre artistas, técnicos, luces y música.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 4.33.25 PM (1)
En el &uacute;ltimo tramo, las motos voladoras se roban toda la atenci&oacute;n. Foto: Gentileza Circo Rodas.&nbsp;

En el último tramo, las motos voladoras se roban toda la atención. Foto: Gentileza Circo Rodas.

Como manda la tradición, el clímax llega con el riesgo extremo. Los motociclistas voladores y el imponente globo de la muerte, que llega a albergar hasta cinco motos girando en simultáneo, desatan una reacción inmediata en el público. Gritos, manos en la cabeza, miradas que oscilan entre el miedo y el asombro.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 4.33.25 PM
El globo de la muerte alberga hasta cinco motociclistas. Foto: Gentileza Circo Rodas.&nbsp;

El globo de la muerte alberga hasta cinco motociclistas. Foto: Gentileza Circo Rodas.

Compromiso con la comunidad

El Circo Rodas insiste en un aspecto que atraviesa su historia, y Belzagui es enfático: "Para nosotros es de vital importancia compenetrarnos y comprometernos con la comunidad que nos recibe. Porque, como bien cantó Facundo Cabral: 'no soy de aquí ni soy de allá'. Somos de todas partes: mendocinos, cordobeses, rionegrinos... Entonces, nos comprometemos con la comunidad que nos aloja a lo largo de nuestra trayectoria de vida y de circo".

Este es el concepto de la acción solidaria que realizaron el jueves pasado, con los Bomberos Voluntarios de Guaymallén, y la de este miércoles 28 de enero, en el Hospital Notti, donde realizará dos flashmobs, desde las 10, para niños y médicos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con una polémica estrategia publicitaria, Sydney Sweeney dio a conocer el lanzamiento de su nueva marca de lencería. 

Nueva polémica de Sydney Sweeney: podría recibir una multa por vandalizar con corpiños el cartel de Hollywood

Por Redacción Espectáculos
Se supo quién cobrará la herencia de la princesa Sofía de Grecia.

Se supo quién cobrará la herencia de la princesa Irene de Grecia: hay enojo en lo más alto de la realeza

Por Agustín Zamora
La nueva serie india de Netflix que lidera el ranking de vistas.

Tiene 7 episodios en Netflix: la serie de la India que expone el lado oculto de los aeropuertos

Por Redacción Espectáculos
La nueva película de HBO Max con un actor de Stranger Things.

Dura 93 minutos en HBO Max: la película de terror viral protagonizada por un actor de Stranger Things

Por Redacción Espectáculos