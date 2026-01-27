Furor por el Circo Rodas: más de 50 mil mendocinos ya vieron el show y suma una semana más de funciones

Ante el éxito de convocatoria, el Circo Rodas estará una semana más en Mendoza, con entrada gratis para los niños. Cómo se vive cada función, desde la mirada del público, y los flashmobs que este miércoles harán en el Hospital Notti.

El vestuario es uno de los elementos más notables del show. Foto: Gentileza Circo Rodas.

Fascinación, admiración total. Es lo que se siente en la carpa del Circo Rodas cada vez que finaliza una función: el público se levanta del asiento y agradece las dos horas de show calentando bien las palmas. "Es bárbaro, es alucinante. Eso es para lo que uno está aquí, ese es el objetivo final", se emociona Arturo Belzagui, encargado de prensa y comunicación del circo, en el backstage.

Y sí: el circo tiene mucho que celebrar. Desde su desembarco en la provincia, el pasado 8 de enero, ya congregó a más de 50 mil mendocinos en la carpa ubicada en Acceso Sur y Lamadrid (Guaymallén). Ahora, extiende una semana más sus funciones, hasta el 2 de febrero, con una promoción imperdible: los niños entran gratis (siempre acompañados por un adulto). Más información en el Instagram @circorodasoficial.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 4.33.24 PM Los niños entran gratis esta semana. Foto: Gentileza Circo Rodas. Cómo es el show Desde el primer segundo, el show va con todo: el enorme telón se abre y da paso a un cuadro coreográfico inicial de alto impacto visual, que marca el pulso de lo que vendrá. No hay introducciones largas ni tiempos muertos. El espectáculo avanza con ritmo sostenido, encadenando números de destreza extrema.

Una antipodista se convierte rápidamente en uno de los puntos altos de la primera parte. Su dominio del cuerpo y del equilibrio sorprende con cilindros, ruedas y hasta antorchas que giran en el aire con una precisión hipnótica. El aplauso no se hace esperar, y funciona como combustible para lo que sigue. El ilusionismo aporta misterio y juego visual, mientras la acrobacia en aro combina fuerza y elegancia aérea. El lanzamiento de cuchillos suma tensión.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 4.40.27 PM Todas las disciplinas del arte circense desfilan en las dos horas de show. Foto: Gentileza Circo Rodas. Cada número parece diseñado para elevar un poco más la vara del asombro. Y entre ese entramado de virtuosismo técnico es donde aparecen los clowns Cachete y Erilardo, figuras entrañables. Lejos del payaso tradicional limitado al gag visual, aquí despliegan una versatilidad notable: Cachete como multiinstrumentista, Erilardo como cantante, ambos con una comicidad que dialoga con grandes y chicos.