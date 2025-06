Fuerte acusación de Amalia Granata contra Cinthia Fernández: política, millones y un fuerte cruce

Embed La polémica campaña de la candidata a diputada de Argentina, Cinthia Fernández frente al edificio del Congreso: pic.twitter.com/3t92XOXyl5 — Vichoguate (@vichoguate) September 10, 2021

Como dato fidedigno del caso y para reforzar su acusación, la militante por Las dos vidas detalló: “Lo contó Yanina -Latorre- en un montón de programas de televisión”. Además, Gratana analizó: “Yo me cansé de sacar préstamos para bancarme mi partido y candidatura. Ya no sé a quién pedirle que me financie para ser candidata”.