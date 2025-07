Francisco Suárez: "Los artistas hoy tenemos que poner pasión, creatividad y mucho coraje"

-Volviste a Mendoza con una agenda intensa. ¿Cómo vivís este regreso a la provincia y con una propuesta tan completa?

-Lo estoy viviendo con mucha felicidad. Viví en Mendoza tres años, del 2014 al 2017. Mendoza fue y es para mí una gran escuela porque me propuso asumir otros roles además de actuar. Cuando llegué a Mendoza era solo un actor y también daba clases de actuación. Cuando me fui, ya era productor, director y creador de ficciones audiovisuales. Trabajando pude recorrer toda la provincia de punta a punta, todos sus departamentos; conozco más el territorio de Mendoza que el de Buenos Aires.

Volver hoy me trae muchos recuerdos. Puedo afirmar que Mendoza es parte de mi identidad presente y siento que siempre va a estar en mí. Ya he trabajado en 18 provincias de nuestro país y cada vez en más países de Latinoamérica. Siendo porteño creo que es mucho, porque la tendencia promedio en donde nací es venerar a Europa y jamás ver nuestro país o Latinoamérica. Acá entendí lo profundo y enorme de las historias de los pueblos. Las historias en las ciudades muy urbanas pierden, a mi parecer, identidad. En los pueblos de Latinoamérica están las historias más interesantes, y yo, a través de la ficción, quiero contarlas.

-La serie se consolidó en Amazon Prime y ganó un Martín Fierro a Mejor Ficción Federal. ¿Qué creés que hizo que "DT: La Misión" conectara tan fuerte con el público y la crítica?

-Creo que "DT: La misión" es una serie muy sincera y con el corazón entero puesto para que exista en un país donde cada vez es más difícil hacer lo que amamos. También está muy unida a mi historia personal: de niño yo era muy callado y temeroso, parecido al personaje de Abel Moretti que interpreto en la serie. Abel evoluciona: al principio se resiste y luego se entrega a “su misión”. Se convierte en el héroe de su propia historia, y creo que eso inspira al público a hacer lo mismo. Además, el elenco es poderoso, con talentos increíbles como Fabián Vena, Luis Ziembrowski, Katja Alemann, Esteban Prol, Laura Cymer, el Turco Naim y nuestro gran talismán en la serie: Sergio Goycochea. Fue mi ídolo absoluto en la infancia; hoy poder trabajar con él es uno de los mejores regalos que me dio la serie.

También creo que "DT: La misión" genera buena recepción porque es una historia que te propone no darte por vencido jamás, y que si en la vida a veces no salen las cosas como pensabas, no tengas miedo en intentarlo de nuevo. Como dice mi personaje al final de la serie, cuando da la última charla técnica a los niños: “Nadie puede nada solo, no está mal sentir miedo. ¡Vamos a atravesarlo juntos!”. Ya sé que se parece a "El Eternauta", pero nosotros la hicimos antes, en 2022 (ríe).

-¿Y cómo fue el proceso de pensar, escribir y construir la serie desde los barrios y los clubes mendocinos?

-En la historia que escribimos con Guille Moya nos propusimos construir un camino del héroe donde un tipo que viene con la capa caída logra creer en sí mismo, viviendo un profundo proceso de transformación personal. Tanto Guille como yo tenemos historias personales donde algunas cosas no se nos habían dado, por eso "DT" es para nosotros una profunda reivindicación ante la vida.

En relación a los barrios, fue muy orgánico. Guaymallén fue escenario de mi ficción anterior, "Mendólogos", donde el Club Atlético Argentino tenía participación en uno de los capítulos. La gestión de gobierno anterior, encabezada por Marcelino Iglesias, nos dio un enorme apoyo a partir de los resultados con "Mendólogos" (ganadora en 2019 del Martín Fierro a Mejor Ficción Federal), para poder contar una historia más grande que tenga eco en el club conocido popularmente como “el Boli” de Guaymallén. La poética social del club y un impulso atrevido mío nos abrió la posibilidad de coproducir la serie con una productora boliviana llamada Cabruja Films. Sin querer, terminamos haciendo historia entre los dos países, porque somos la primera ficción de TV y plataforma realizada entre Argentina y Bolivia.

fran fierros 2

-Ya estás trabajando en la segunda temporada. ¿Qué podés contar de ese proyecto? ¿Qué desafíos implica cambiar de contexto y de enfoque temático?

-Estamos trabajando arduamente con nuestra productora Buenos Andes Contenidos (www.buenosandes.com), junto a Federico Nanyo y Walter Gorelik, en unión con dos productoras paraguayas: Guaraní Films y Puatarará Films. También estamos recibiendo apoyo, a través de Marcelo Bravo (productor comercial), del gran Yair Dori, referente de la industria de ficción audiovisual ("Rebelde Way", "Lalola", "Amia", entre otras).

En la primera temporada plantamos una semilla hacia el fútbol femenino con el personaje de una niña que se suma al equipo de varones del Boli, y eso me despertó la idea de indagar en el fútbol femenino, que cada vez está creciendo más. La idea es sumergirnos en ese mundo, lo cual implica un nuevo desafío para nuestro protagonista, Abel Moretti. Nos propuso un trabajo de investigación con Guillermo Moya para escribir la segunda, que terminamos hace unos meses. La segunda temporada arrancará donde termina la primera, en Guaymallén, y se desarrollará en Paraguay. Puedo adelantar que Goyco estará nuevamente, pero de otra forma. Y en cuanto al elenco, será argentino y paraguayo. En los próximos meses daremos más información al respecto.

-Además del rodaje y la actuación, tenés un rol pedagógico fuerte con el seminario intensivo que viniste a dar. ¿Qué buscás transmitir a las nuevas generaciones de actores y realizadores de la región?

-Lo que más me interesa poder transmitir es que no se frustren y sientan que esta profesión es imposible, dado que siempre parece que no hay lugar, que no hay fuentes de trabajo. Es muy difícil, sí, pero no imposible. Me interesa que se conecten con su identidad más profunda, porque ahí se encuentra lo más interesante que tienen para contar y para actuar. Mucho tiempo de mi vida estuve perdido queriendo imitar lo que hacían mis maestros o la moda cultural de turno, hasta que entendí que lo más interesante que tenía para contar era lo que soy, con sinceridad. Llevo una herencia en mi ADN de personas que se rompieron el lomo para que yo hoy pueda meter un “gol”. Si tengo “talento”, es por el esfuerzo de todos los que estuvieron antes de mí. Lo que yo pensé mucho tiempo que era debilidad —por no pertenecer a una familia de artistas— hoy me doy cuenta de que es mi más profunda fortaleza.

Quisiera que quienes estudien conmigo puedan contagiarse de esto último. Hoy necesitamos, para que el arte argentino sobreviva, que todos nos redescubramos profundamente con acciones superadoras. Basta de hacer lo mismo de siempre, hay que animarse a cambiar paradigmas. La creatividad también está en producir, gestionar y conseguir recursos. El arte tiene que ser algo concreto y no un divague artístico sin sentido que no tiene receptor. “El árbol que se cae en el bosque y nadie lo oye, ¿hace ruido?” Yo soy de los que piensan que ese árbol no existe si no hace ruido. Los artistas tenemos que hacernos ver y siempre redoblar la apuesta, hoy más que nunca.

Trayendo la palabra del gran referente de actuación mendocino, David Blanco, considero que hoy los artistas tenemos que concebirnos en un concepto mucho más amplio. Así como dijo él en una entrevista: el concepto de transformarnos en “artistas integrales”, donde tenemos que aprender mucho más que solo realizar una disciplina artística. Yo considero que los artistas hoy tenemos que poner: pasión, creatividad y, sobre todo, mucho coraje.