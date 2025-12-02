Florinda Meza relató la primera vez que tuvo intimidad con Roberto Gómez Bolaños: "No era mi meta ser amante"

La historia de amor entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños siempre generó curiosidad y debates. Ambos construyeron una relación que marcó su vida personal y profesional, pero antes de convertirse en una pareja consolidada atravesaron un período complejo que la actriz recordó con detalles que sorprendieron.

Durante una entrevista con Moria Casán en su programa, Meza habló sobre el primer acercamiento íntimo con el creador de El Chavo y expuso cómo vivió ese momento clave.

Según relató, el interés de Gómez Bolaños apareció desde el primer momento. “ Roberto siempre me cortejó . Yo siempre pensé ‘soy una joven, él es un viejo’”, expresó. En aquella etapa, Meza se encontraba soltera y concentrada en su carrera en la televisión.

Reconoció que recibía atención de varios pretendientes, aunque no buscaba involucrarse con nadie. “Tenía pretendientes. Muchos. Pero yo no perdía mi tiempo en eso”, aseguró. Sin embargo, admitió que el carisma de su colega comenzó a influir más de lo que esperaba. “Su conversación era linda, era muy simpático y cuando un hombre te hace reír, cuando un hombre te divierte, es un peligro”, dijo.

Embed - EL MALENTENDIDO QUE DEJÓ MUDA A MORIA Y NO PUDO REACCIONAR: "TUVE SEXO UNA SOLA VEZ CON BOLAÑOS"

Ese interés la puso frente a un dilema emocional. Gómez Bolaños estaba casado y tenía seis hijos , además de una fama de mujeriego que ella conocía. Pese a la insistencia del actor, Meza mantuvo prudencia durante varios años. El noviazgo formal entre ambos no comenzó hasta cinco años después de su primer acercamiento .

Florinda Meza recordó cómo fue su primera vez con Roberto Gómez Bolaños

Florinda recordó que la relación avanzó de manera gradual y que la intimidad apareció después de un largo período. Durante una charla con Moria Casán, la conductora fue directa sobre el tema.

“¿Cuándo te puso horizontal?”, preguntó. “Pasó mucho tiempo”, respondió la actriz. Moria insistió y Meza confirmó que la primera noche juntos fue “muy romántica, para mí fuera de lo común porque él era un hombre veinte años mayor que yo”.

Esa primera experiencia tuvo lugar en un hotel de Chile el 12 de octubre de 1977, después de una cena en la que ambos bailaron y cantaron. Meza describió el momento previo al encuentro íntimo como profundamente emocional. “Fue esa vez y nunca más volvió a suceder. No se me tiró encima ni me besó. Hablaba del gran vacío que tenía adentro”, relató.

Florinda Meza vende la casa de Chespirito Florinda Meza vende la casa de Chespirito

La actriz confesó que, tras esa primera vez, decidió no continuar con la relación física. “Estaba aterrada. Me di cuenta que había dado un paso poco inteligente. Si seguíamos haciendo el amor se iba a perder el climax. Ser su amante no era mi meta, por eso no tuvimos nada más hasta que se fue de su casa”, explicó.

Con el paso del tiempo, Gómez Bolaños se separó y comenzó a vivir con ella en 1989. Meza confirmó que una vez que se instalaron juntos retomaron su intimidad e incluso compartieron momentos de cercanía cotidiana. “Después de su muerte no volví a tener relaciones con nadie”, confesó.