Falleció la actriz y docente Gaby Ferrero a los 64 años

El ámbito artístico argentino se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Gaby Ferrero , actriz y docente de 64 años . La noticia fue difundida este martes por la madrugada a través de las redes oficiales de la Asociación Argentina de Actores , entidad que resaltó su “profunda sensibilidad artística” y su sólida trayectoria en el espectáculo nacional.

Si bien se confirmó el deceso, las causas del mismo aún no han sido detalladas y permanecen bajo investigación.

Nacida como Agueda, Gabriela Ferrero el 1 de julio de 1961, su vida estuvo dedicada íntegramente al arte y la educación. Ferrero no solo fue una intérprete versátil, sino también una formadora incansable . Desde mediados de los años 90, se dedicó a la enseñanza actoral de niños y adolescentes, desempeñándose como maestra y profesora universitaria.

Su perfil multidisciplinario incluía formación en musicoterapia , danza, clown y una acreditación como profesora de Educación Inicial, herramientas que definieron su mirada artística y humana.

En la pantalla chica y plataformas digitales, Ferrero ganó reconocimiento masivo por su papel de Juana Ibarguren (madre de Eva Perón) en la serie Santa Evita . También participó en ficciones emblemáticas como Cuéntame cómo pasó, Graduados, Amas de casa desesperadas, La Lola y Trátame bien . Su paso por el cine incluyó títulos destacados como La mirada invisible, Séptimo, Los adoptantes y Los que aman odian.

El teatro fue el terreno donde Ferrero consolidó su prestigio, formando parte de la compañía Sportivo Teatral y trabajando bajo la dirección de referentes como Ricardo Bartís y Pompeyo Audivert. Entre sus obras más recordadas se encuentran Mi hijo solo camina un poco más lento, La memoria futura, Bodas de sangre, El vestidor y Mau Mau o la tercera parte de la noche.

Tras conocerse la noticia, su hijo Osqui Ferrero, productor artístico, le dedicó un sentido mensaje en redes sociales agradeciendo sus enseñanzas sobre el amor. El legado de Gaby Ferrero permanece vivo no solo en su extensa filmografía y trabajos teatrales, sino en los cientos de estudiantes que pasaron por sus aulas, donde su vocación pedagógica dejó una marca imborrable.