Falleció el destacado pintor mendocino Egar Murillo

En 2023 publicó dos libros: uno que reunió sus poemas, PMS PRSNTS (Fractura ediciones); y Kinder Videla Mengele, gráficas de Egar Murillo (Impar Editorial Fanzinera).

Ese mismo año, ya recuperado de una trasplante de médula espinal que le realizaron durante la pandemia del Covid-19, el Ministerio de Cultura de la Nación le otorgó el Premio a la Trayectoria del Salón Nacional de Artes Visuales 2023, convirtiéndose en el segundo mendocino en recibir este galardón que en 2018 había caído en manos del maestro Carlos Alonso.

“En perspectiva, veo un trabajo coherente porque no me he corrido de los ideales artísticos y de vida que me planteé en mi juventud. Creo más que nunca en la persistencia en el trabajo y en la trascendencia de mi obra, que son mis ideas”, apuntó tras recibir la distinción.

Desde su primera muestra, en 1988 en el Hotel Aconcagua, hasta su etapa de artista “recolector” que arranca tras la crisis del 2001, Murillo siempre se consideró un artista “contemporáneo” que supo releer las vanguardias y sostener planteos críticos sobre la sociedad y el sistema que deja en soledad al individuo.

Entre las estrategias y dispositivos utilizados por el artista, se destacan entre sus últimas producciones sus icónicas obras con “tapitas” —cuadros realizados con tapas de gaseosas a modos de píxeles de color— en las que se contraponen la sociedad de consumo y la tecnología a la vitalidad de lo artesanal, al tiempo que se resignifican las figuras de personajes como el Papa Francisco o El Che Guevara.

El artista Egar Murillo recibió el Premio Nacional a la Trayectoria Artística

Trayectoria del artista

Murillo cursó entre los años 1981-1986, estudios en la Facultad de Arte y Diseño de la UNCuyo, con especialización en pintura. Desde 1984 a formó parte del colectivo de experimentación Grupo Poroto.

Fue becario en el programa Estímulo a la Creación de la Fundación Antorchas 1993-1994 y Beca Fundación Proa de Formación y desarrollo dirigido por Guillermo Kuitca (Buenos Aires) 1994-1995, donde además participó de seminarios con figuras como el escritor Alan Pauls, la galerista de New York Anina Nosei y el curador italiano Achille Bonito Oliva.

Participó en 2010 de los programas “Bodegas Chandon” coordinado por la Colección Patricia Phelps de Cisneros y programa Entrecampos Mendoza realizado en el Espacio Contemporáneo de Arte, dirigido por el curador español Fernando Castro Flórez y la argentina por Patricia Hakim. En ese año formó parte del Taller de Poesía Visual dictado por Juan Carlos Romero, coordinado por la Fundación del Interior en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza.

Fue animador de ferias como ArteBa (Argentina), “Arte Américas” Feria de Arte Latinoamericano (Miami, 2005), “Interfaces Diálogos visuales entre Regiones” Arte Contemporáneo Argentino (Salta-Buenos Aires-Mendoza, 2006), “Expotrastienda” (Argentina, 2007), Feria EGGO (Buenos Aires, 2007), CHACO Feria de Arte Contemporáneo (Chile, 2011), Affordable Art Fair México (2014), “Interfaces: Una antología posible” (Buenos Aires, 2015). Fue invitado a participar de “El Arte Señala”, Bienal de Arte Contemporáneo Argentino en 2010 y de la IV Bienal del Fin del Mundo en Mar del Plata en 2014-1015.

Obras suyas forman parte de las siguientes colecciones: Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa de Fader en Mendoza, Centro Cultural del Bicentenario-Museo Gómez Cornet en Santiago del Estero, Museo Urbano Poggi en Rafaela Santa Fe, MACRO (Museo de Arte Contemporáneo de Rosario) Santa Fe, CFI (Consejo Federal de Inversiones) Buenos Aires, FNA (Fondo Nacional de las Artes) Buenos Aires, Museo Franklyn Rawson de San Juan, Consejo Profesional de Ciencias Económicas en Mendoza, Fundación del Interior en Mendoza, Fundación Mujer en Mendoza, Fundación Zaldivar en Mendoza, SAPM (Sociedad de Artista Plásticos de Mendoza), Municipalidad de Guaymallén Mendoza, y colecciones privadas nacionales e internacionales. Fue miembro, desde 2004, del staff permanente de la Galería Van Riel en Buenos Aires y de Galería Daniel Rueda en Mendoza.