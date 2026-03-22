22 de marzo de 2026 - 20:40

Falleció Carrie Anne Fleming, figura del terror y la TV internacional

La actriz canadiense murió a los 51 años por complicaciones derivadas de un cáncer de mama. Fue reconocida por sus papeles en “Supernatural”, “iZombie” y producciones del género terror.

Falleció Carrie Anne Fleming, actriz canadiense de amplia trayectoria.

Los Andes | Redacción Espectáculos
La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, reconocida por sus participaciones en series como Supernatural e iZombie, murió a los 51 años como consecuencia de complicaciones derivadas de un cáncer de mama.

La noticia fue confirmada por su colega Jim Beaver, con quien compartió elenco en “Supernatural”.

Carrie Anne Fleming, en Supernatural.

Una carrera marcada por el género fantástico y el terror

Nacida el 16 de agosto de 1974 en Digby, Fleming se formó artísticamente en Victoria, donde estudió teatro y danza antes de iniciar su carrera profesional. Sus primeros trabajos en televisión incluyeron participaciones en producciones como Viper y la comedia Happy Gilmore, protagonizada por Adam Sandler.

Carrie Anne Fleming tuvo un papel destacado en la serie iZombie.

Con el tiempo, logró consolidarse en el género fantástico y de terror, donde desarrolló gran parte de su trayectoria. Uno de sus trabajos más recordados fue en Masters of Horror, donde participó en el episodio “Jenifer”, dirigido por Dario Argento.

En “Supernatural”, interpretó a Karen Singer, mientras que en “iZombie” formó parte del elenco durante cinco temporadas en el papel de Candy Baker. Además de su carrera en cine y televisión, Fleming participó en producciones teatrales en Columbia Británica, con obras como Romeo and Juliet, Steel Magnolias y Fame.

Carrie Anne Fleming en el episodio “Jenifer” de Masters of Horror.

En el plano personal, tuvo una hija, Madalyn Rose. Según trascendió, en los próximos días se darán a conocer los detalles de un servicio conmemorativo.

