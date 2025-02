Esteban Menis llega a Mendoza con "Deforme": un viaje al absurdo contemporáneo

Egresado de la Universidad del Cine (FUC), Menis no solo se ha dedicado a la dirección cinematográfica, sino que también estudió actuación durante cinco años. Su experiencia se refleja en el formato de "Deforme", que incorpora elementos teatrales y musicales. "Lo que me permito es poner el cuerpo y la actitud dramática para poder dramatizar algo de lo que estoy diciendo", señala.

El espectáculo no se desarrolla en un formato convencional de stand-up, sino que se nutre de la teatralidad y la puesta en escena. "Hay música que disparo desde mi computadora, toda esa dinámica de ir y venir no deja de ser algo teatral para mí", añade Menis.

“Lo que a mí me interesa hacer es plantear un mundo en esta distopía en la que vivimos, como cierta distopía de imaginación y también tomando un poco, por mi manera de ser, los momentos de bajón y de, entre comillas, depresión. No depresión diagnosticada por un médico, sino esos momentos en que uno está mal y trata de aferrarse a distintas cosas” agrega y completa “Cómo vivimos permanentemente entre esas cuerdas: Hay días en los que no nos podemos levantar de la cama y otros días en los que sentimos que somos las personas más interesantes del mundo, o al menos tenemos ese delirio en la cabeza”.

Más allá de "Deforme", el creador sigue explorando distintos formatos. Actualmente protagoniza "Asmático" en Timbre 4, un espectáculo basado en una crisis de salud que vivió a los 14 años y que combina teatro, música y proyecciones. También fue parte del elenco de "Toma tiempo pagar", una película argentina que tuvo una gran recepción.

Para cerrar, Menis deja una invitación para su espectáculo de esta noche: "Los invito con la idea de dejarse llevar hacia la risa y el absurdo de manera segura, sin el menor riesgo, más que por un rato entrar en otro cerebro y pensar otros mundos".

Una oportunidad imperdible para sumergirse en el universo de un artista que desafía la realidad con humor y creatividad.

Una carrera marcada por la creatividad

Con una trayectoria versátil, Menis ha trabajado en la dirección de casting en publicidad y cine, colaborando en películas de su madre, la cineasta María Victoria Menis. Su primer largometraje, "Incómodos", le abrió las puertas al cine, y su trabajo como guionista en "Locas de Amor" le valió un premio Martín Fierro. También creó "Lloro de Felicidad", un sitio pionero de comedia, y la serie "Eléctrica", que tuvo tanto éxito que llegó al teatro.

Además, dirigió las series "Un Mundo Horrendo" e "Influencers" con destacadas figuras y ha trabajado en comunicación digital para empresas como Google y Disney. Su faceta como comunicador lo llevó a conducir podcasts como "Humanos" y "Somos Novios", este último con gran repercusión en Spotify.