Entrevista al cantante español Pedro Pastor: "Si el artista no habla de confictos, no sé en qué mundo vive"

—Si escuchaste el disco, la canción lo deja muy claro. Ese es mi signo (en el zodíaco) y es una especie de reacción ante la moda del horóscopo, como que a mí me da bastante igual. Hice esta canción como para decir: “Déjenme en paz, no me pregunten más de qué signo soy”. Y luego me puse a estudiar lo de los signos para hacer la canción y dije: “¡Hostias! Pues, mira, tenías razón: ¡soy súper escorpio!” (risas).

—No es la primera vez que venís a Mendoza, ¿no?

—No, no, ni mucho menos. Es la cuarta, la quinta vez. Perdí la cuenta. Hace diez años que recorro el continente, siempre que puedo, una vez al año suelo ir a presentar los discos nuevos y he estado aquí en Mendoza muchas veces. Es una de mis plazas favoritas para tocar, de hecho. Y es una ciudad a la que las bandas internacionales no vienen tanto. Y yo creo que se están perdiendo un pedazo de público, porque el público mendocino está buenísimo.

—¿Y qué expectativas tenés para esta nueva presentación, en un momento en que has ido ganando más y más público?

—Pues, la verdad que estoy muy contento, porque vamos a tocar en uno de los teatros más emblemáticos de la ciudad. En las visitas anteriores siempre habíamos tocado en salas y lugares más underground, que a mí también me gustan bastante. Pero esta vez me apetece darme también el lujo de hacer un espacio como el Teatro Independencia. Me parece que es muy bonito que podamos tanto nosotros como el público gozar, después de todas las otras visitas a Mendoza, de un concierto así, ¿no? Me hace mucha ilusión, la verdad.

—¿Venís con la banda que te suele acompañar siempre, Los Locos Descalzos?

—Vengo con la banda. Hay dos sustituciones por primera vez en esta gira latinoamericana. De mi banda de España, como Nico (Martos) y Alan (Denis) no pudieron venir, nos tocó renovar. Y la verdad que es espectacular, porque también esa frescura nos está dando una alegría y están sonando increíble los shows. Llevamos cinco ya. Hemos hecho conciertos en México, en Costa Rica, en Colombia, y la banda está sonando espectacular. Además, en esta ocasión nos acompañará un coro mendocino, el hermoso Coro Cantapueblo, que va a participar en una canción muy especial de nuestro repertorio. Esa canción es Los olvidados, de una temática política muy fuerte.

Influencias de América en la música de Pedro Pastor

—Hay mucho del sonido y la cultura de América Latina en tu música, ¿no?

—Es una relación natural y orgánica, de un muchacho de 20 años que viaja por primera vez por el continente con la mochila y la guitarra para presentarse, y descubre pues, bueno, un sinfín de posibilidades. Un continente muy amplio, muy diverso, con unas iniciativas populares muy fuertes, con una concepción de lo humano muy presente, con un lenguaje muy poético. También con unas situaciones muy crudas, de mucha violencia, una violencia muy normalizada. Todas las cosas que conforman América Latina, que hacen que sea una tierra de la que se aprenden muchas cosas. Y que a mí me ha regalado, además, también una exploración musical. He conocido de primera mano el folclore de muchos países. Me ha interesado, lo he estudiado y he tratado de llevarlo a mi terreno, a mi obra artística y a mi obra literaria también.

—Y eso se mete en tus propios sonidos…

—Hacemos música que viene de todas partes, que te puede sonar a chacarera, a música caribeña, al huapango mexicano o al candombe, o sea: hay música de todo, pero todo llevado a nuestro terreno. Creo que la mixtura es algo que sucede naturalmente. Como yo tengo mi cosmovisión, tú tienes la tuya; enséñame lo tuyo, te enseño lo mío. Y de esa manera vamos a aprender las dos.

—¿Y qué has tomado en concreto de la música argentina?

—Si te hago una lista de la música argentina no acabo, porque si hay algo que exporta al mundo Argentina es música. Y no se cansan de exportar música de calidad. Yo llevo toda mi vida escuchando música argentina. Y he tenido mucha suerte, porque he escuchado también cantidad enorme de folclore. Estuve bastante en Córdoba y tengo ahí muchos amigos. Pude ir al encuentro de San Antonio, estuve con Raly Barrionuevo y en el comedor universitario bailando chacareras…

—¿Y de la cueca, la tonada, el folclore mendocino sabés algo?

—(canta) “No es lo mismo el otoño en Mendoza, / hay que andar con el alma hecha un niño, / comprenderle el adiós a las hojas / y acostarse en su sueño amarillo” (risas).

—También en tu obra hay algo del tema de los viajes constantes, del “andar por ahí”. ¿Te concebís como un juglar, un cantor trashumante?

—Un cronista, yo me considero un cronista. Siento que para ser artista tienes que estar conectado con el mundo, en general, con el resto de las cosas que le suceden a las demás personas y a los demás territorios. Y esa es la fuente de la que uno se alimenta para ser un creador. Y yo he tenido el privilegio de poder viajar con mi música, porque desde muy temprano empecé a venir a este continente, y gustó el proyecto y luego he podido venir siempre. Y eso me ha conformado también como ser humano.

—¿Eso te permite ver las cosas de otra manera?

—Cuando te quitas todos los prejuicios empiezas a entender que cada lugar tiene algo y que en todos lados tienen cosas que enseñarte. Pues empiezas a llenar tu mochila de ideas, de cosas frescas, de cosas nuevas y de perspectiva, sobre todo de perspectiva, porque yo creo que lo que muchas veces nos pasa es que no somos capaces de auto juzgarnos con objetividad, porque no nos miramos con un poquito de perspectiva.

Hablar del presente

Como buen español y heredero de grandes cancionistas, Pedro Pastor no puede ocultar su filiación (consciente o no) con otros grandes representantes de la canción de su país que, además, tienen una gran acogida en la Argentina. No sólo por su música, sino también por la temática que tratan las letras de sus canciones y, también, por el trabajo poético de las mismas.

—Por la preocupación social y política que mostrás en tus canciones, ¿te sentís un poco como continuador de esos juglares a lo Serrat o Sabina?

—Los artistas que no hablan de los conflictos que suceden en los territorios del mundo, no sé en qué mundo viven. En el mío, no. No sé en qué casa nacieron, la verdad. Teniendo en cuenta que la vida es política, no sé cómo se puede hacer arte sin tener en cuenta las cosas que suceden a tu alrededor, a no ser que seas un privilegiado, un niño rico que haya nacido en una casa sin ningún problema. No entiendo cómo puedes concebir el arte sin entender lo humano. Y lo humano es lo social y lo social es lo político.

