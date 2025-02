Macaco y su concierto en Mendoza: "Tengo una relación especial con Argentina"

Bueno, pues la verdad con ganas de volver a Argentina y Uruguay. El año pasado hice una gira muy grande por toda Latinoamérica, aquí en España toda la gira de festivales, algunos conciertos por Europa, una gira de teatro con otro repertorio. Pero yo tengo una relación como muy especial con Argentina, no sé si es porque Barcelona es como la otra Argentina, como dice mucha gente, ¿no?, que está lleno de argentinos y bueno, la verdad con gente de todos lados, ingleses, brasileños, argentinos, africanos, holandeses, en mi banda también hay músicos de todos lados. Y tenía muchas ganas de volver por esa relación tan especial que tengo con la Argentina. Incluso hay una canción que después del último concierto la última vez, empecé a escribirla en el avión, y es una canción dedicada a Argentina, que no sé si la sacaremos ahora o más adelante. A mí me gustaría ahora para luego poderla cantarla todos allí, pero mañana tengo recién reunión con mi equipo.

Y Mendoza me parece un sitio súper mágico, ahí voy a ir con con con un un formato pequeño en acústico, pero un acústico muy galáctico, ¿no?, donde donde me gusta jugar con los dinámicos, con los efectos, con la poesía, momentos para cantar todos, para bailar, jugando mucho, con muchas ganas.

- Sé que esto te lo han preguntado en muchas entrevistas pero igual quería retomarlo porque me parece muy interesante ¿De dónde viene el nombre Macaco? ¿Cuál es su historia?

Pues mira, eso viene de pequeñito ya que mi madre me llamaba Mico, que aquí quiere decir mono. Un poco pues por mi constitución así fibrada y porque me subía por todos lados y tal. Siempre decían “¿Dónde está el Mico?” en plan, “bájate de ahí” y tal, eso por un lado. Luego, soy una persona que me gustan mucho los deportes de mar y de montaña. Me encanta surfear, me gusta el snowboard en la nieve y soy bastante inquieto.

También gesticulo mucho cuando estoy cantando, es como si estuviera con el lenguaje de signos en las manos. Agarro el micrófono con la mano izquierda, pero con la derecha siempre hago cosas, es algo como automático que me sale, lo de gesticular, como intentar pronunciar de una manera más mímica las palabras que salen por la boca. Entonces ahí la gente me empezó a llamar monkey, macaco y ya se fue quedando y fue mi nombre artístico.

- Algo como un apodo cariñoso...

Sí, sí, me gusta, me gusta mucho, porque es ir un poco como a la raíz, ¿no? Eso de civilizado como los animales, la evolución al revés, ir atrás para ir para adelante, la pureza de la tierra, ir a las cosas más sagradas, más verdaderas.

- Tus canciones evocan temas como la tolerancia, el amor, el cuidado del medioambiente y la “magia” podemos decir, de la vida ¿Cómo encontraste este camino artístico y por qué elegiste estos tópicos para escribir? Que un poco van de la mano con tu nombre artístico.

Creo que soy un artista bastante ecléctico en cuanto a las temáticas, a las narrativas. Intento no encerrarme en un estilo ni en una verdad absoluta, sino buscar, como decía Mario Benedetti, puentes de palabras, buscar el debate, pero sí que me gustan esas temáticas. Es menos comercial, pero me da exactamente igual porque lo he hecho desde siempre, quizás por una tradición familiar, por el amor que tengo a la naturaleza. Soy activista medioambiental, trabajo con Green Peace y con muchísimas asociaciones medioambientales y he compuesto canciones que nadie creía que podían ser hits y yo tengo varios. Y es algo que no ha sido pensado, ha sido algo como como visceral, que me sale del estómago. Hice un paréntesis en el disco anterior, que era un disco que iba sobre las relaciones en el amor; no un disco de amor, sino sobre las relaciones desde diferentes puntos de vista, ese lenguaje tan complicado, ¿no? De cómo convivir con otra persona y como relacionarse con los demás, canciones como “Quiéreme bien” es otro tipo de enfoque que la típica canción de amor, la que dice “qué guapa eres, qué bonito”, sino buscar otros otro tipo de metáforas, otras sutilezas, otras perspectivas.

- ¿Y este nuevo disco qué temáticas trae a colación?

Por ejemplo, el próximo disco es un poco una vuelta a ese repertorio de Macaco donde hay canciones más “conscientes”, que tienen que ver pues con la vida misma, hay un tema nuevo, por ejemplo, que se llama “Atreverse a vivir”, que habla de cruzar los miedos, eso de “dime en qué miedo te hiciste valiente”. Este nuevo proyecto tiene un poco ese tipo de ideas, de propuestas, hay canciones que hablan de la visualización, de la proyección, pero dicho desde una manera de aconsejar o apadrinar, ¿no? Simplemente una idea que está ahí expuesta y que quien quiera pues que la haga suya.

También hay canciones desde un punto de vista más irónico y más sarcástico, que tiene que ver con el tema del cambio climático por todo lo que estamos viendo, que es una cosa ultra evidente que nos está salpicando aquí y ahora. Cuántos políticos hay que dicen que no existe, ¿no? Y es como wow. Hemos vivido una pandemia, pero cuidadito con lo que nos viene ahora con todo este tema, porque es una cosa muy fuerte y muy frágil la humanidad. Porque la Tierra seguirá rotando, pero quizás nosotros no, mira que los dinosaurios vivieron bastante bastante más que nosotros y al final pues somos eso, un suspiro en el aire, una mota de polvo en el universo, y nos creemos que aquí con nuestros egos estamos dominándolo todo y no es real. A mí me gusta ser positivo, pero también me gusta ser realista.

- Has trabajado con artistas de renombre como Daddy Yankee. ¿Cómo impactaron esas colaboraciones en tu música y qué aprendiste de ellos?

He colaborado con muchísimos artistas del mundo entero, conocidos, no conocidos, gente que admiro y que quiero, porque me gusta también. Pero por ejemplo, en el disco nuevo, creo que vengo de tantas colaboraciones que no voy a hacer ninguna y si hago alguna será con algún artista super desconocido o muy joven o viejitos, me apetece. Porque sí, hay muchos artistas que admiras y que te encuentras por el camino, que pueden ser súper conocidos y tal, pero estoy en un momento que me apetece otro tipo de influencia, de gente que tengo más cerca. Esa es la influencia más potente, que son los que te hacen de espejo y con los que convives cada día.

- Y también lo lindo de darle la oportunidad a artistas con mucho talento pero poco reconocimiento

Total, eso es muy bonito, ¿no? compartir con los músicos no por lo que son en este momento sino por lo que sientes con él. Al final hay que pasar un poco del algoritmo este que está ahí como queriendo adoctrinarnos y decirnos por dónde tenemos que ir. No, hay que volar libre y dejar que las emociones decidan.

- La música latina forma gran parte de tu obra además de los ritmos españoles, ¿Crees que hay un punto en común entre estas dos culturas?

Por supuesto. Es que al final, mira, yo siempre digo que somos hijos de la mezcla, que no existen las purezas, por ejemplo España, yo me considero del Mediterráneo, no soy mucho de nacionalidades. Como decía el maestro Drexler, prefiero cualquier quimera que un trozo de tela triste. Pero sí que siento que la mezcla siempre trae cosas buenas, ¿no? Por desgracia, mucha mezcla ha venido a causa de la violencia. España mismo, creo que ha sido el país más conquistado del planeta, luego los españoles hicieron lo que hicieron en Latinoamérica, todos esos horrores. Aquí, por ejemplo, ha pasado toda la cultura árabe, porque nos han conquistado todos, éramos sitio de paso y el sur de Europa. Yo tengo sangre judía, tengo sangre árabe, tengo sangre africana, tengo sangre europea, o sea, un mix ahí al final, y tengo los ojos azules, es pura mezcla. Entonces la música siempre es un vaivén, son viajes de ida y vuelta y forman parte de esa mutación natural del humano.

En esos viajes la música pues es uno de los puentes magníficos. Mira a toda la rumba latina y la rumba de aquí, está hiperconectada. Hay fusiones que son sobrenaturales. La rumba flamenca, la rumba catalana y la rumba latina o el reggaetonismo son muy hermanitos. El tango, por ejemplo, dice una canción en mi último disco que se llama “Vuélame el Corazón”, que es un empalme de tango flamenco con unos acordes de tango argentino y funciona. La grabé con Conociendo Rusia y quedó muy bonita, tiene hasta bandoneón y todo.

- ¿Qué proyectos se vienen a futuro?

Ahora estoy con dos proyectos. Hace casi 2 años escribí una historia para hacer una película, lo dejé aparcado porque no me daba la vida y ahora estoy recuperándolo porque dentro de 3 años quiero rodar esta película. Es una película de ficción que está unida a todo: a la música, al sonido, pero también a todo el tema medioambiental. También tengo este proyecto que serán más como pequeños documentales unidos a toda esta temática de la naturaleza.

Y por otro lado pues estoy en este disco nuevo. Estoy con muchas cosas la verdad, todas muy emocionantes. Lo malo es que me da rabia que el día no tenga 48 horas para poder escribir más, para poder hacer más deporte, para poder estar más con mis amigos, para poder hacer todo. Entonces, hay que irlo como distribuyéndolo.

¿Cómo conseguir las entradas?

La cita con Macaco es este 9 de marzo a las 20hs en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Las entradas se pueden conseguir en www.entradaweb.com o bien en la boletería del teatro. Los valores van desde los $20.000 hasta los $30.000 dependiendo de la ubicación de las butacas.