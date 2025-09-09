9 de septiembre de 2025 - 11:18

Entradas para Santiago Motorizado en Mendoza: dónde comprar y cuándo presenta su álbum solista

El músico se presentará en Espacio Arizu, en un show que repasará las canciones de “El Retorno”, un disco que marca una nueva etapa en su carrera. Las entradas ya están a la venta.

Santiago Motorizado aterriza en Mendoza con su primer álbum solista

Santiago Motorizado aterriza en Mendoza con su primer álbum solista

El próximo jueves 11 de septiembre, el reconocido músico, compositor y cantante Santiago Motorizado llega a Mendoza para presentar su primer álbum solista, “El Retorno”, un proyecto que condensa su impronta personal y una búsqueda renovada dentro de la escena independiente.

En el marco de este lanzamiento, Santiago se prepara para una gira nacional e internacional, que lo llevará a recorrer países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos donde presentará “El Retorno” con su nueva formación, llevando estas canciones a distintos escenarios, conectando con un público fiel y consolidando su propuesta solista, que combina nostalgia, exploración sonora y la autenticidad de su trayectoria.

Cómo es el nuevo álbum de Santiago Motorizado

“El Retorno” es un trabajo que reúne once canciones que nacieron hace más de una década, cuando Santiago comenzaba a explorar un universo sonoro más personal y pop. Este disco condensa su impronta más íntima, con letras que mezclan humor y referencias al cine, el amor y la cultura popular. Los primeros adelantos del álbum, "Google Maps" y "La Revolución", ya habían anticipado esta nueva identidad.

Las composiciones, que en sus inicios circularon en pequeños círculos de fans, cobran nueva vida con arreglos renovados y una banda completa que potencia su esencia. El disco fue grabado en dos etapas, una en Buenos Aires y otra en Texas, consolidando una sonoridad indie rock que mantiene el sello del artista.

El álbum ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Santiago Motorizado en Mendoza: dónde comprar entradas

El músico se presentará en Espacio Arizu (Godoy Cruz) el próximo 11 de septiembre, en un show que repasará las canciones de “El Retorno”, un disco que marca una nueva etapa en su carrera. Últimos tickets disponibles en Flash Pass, general a $35.000.

