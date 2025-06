En Aconcagua Radio, Juan Pablo Geretto y su "Maestra Normal"

—Nació casi de casualidad, actuando en un grupo de transformismo en Rosario. Recreábamos fechas patrias, y es imposible separar eso del acto escolar. Me tocó ser una maestra y comencé a construirla con los recuerdos que tenía. Es increíble cómo uno empieza recordando tres cosas y de a poco se va desplegando la memoria hasta formar una historia.

–¿El texto fue cambiando en estos años?

—Sí. Fue mutando mucho al principio, pero también se resignifica con los años. Aunque diga lo mismo, no lo digo con la misma intención. Cambia el país, cambia uno, y el texto también cambia. Hay cosas que antes me parecían bien y ahora no tanto. Incluso, hay personas que la vieron hace 10 años y hoy encuentran otra obra.

–¿Qué lugar tiene la crítica al sistema educativo?

—No es una crítica a los docentes, al contrario. Es una crítica al sistema, que muchas veces no escucha, no contiene, no permite ser. Y eso lo vivimos todos: docentes, alumnos, familias. Por eso funciona, porque es parte de nuestra identidad común.

–¿Estás trabajando en otros proyectos además de “Maestra Normal”?

—Sí, estoy ensayando otro unipersonal que voy a estrenar en octubre. No es un texto mío, así que me cuesta más memorizarlo. Pero me entusiasma porque es distinto. También tengo planes para fin de año.

–¿Nunca te pidieron llevar este personaje a una serie o una película?

—No, aunque hice bastante televisión con el personaje en su momento. Pero decidí no hacerlo más en pantalla. Me gusta que siga siendo algo del teatro.

–¿Qué tipo de humor te gusta a vos?

—No consumo mucho humor, pero me río mucho con lo que circula en redes, ese ingenio popular. Me gusta Yayo, por ejemplo, aunque su humor sea muy distinto al mío. También siempre me gustó mucho Jorge Corona. Y aunque a algunos les suene raro, mi mayor referente fue Chavela Vargas. Me hacía reír, me conmovía, me parecía única.

–Para cerrar, recordanos cuándo y dónde te presentás.

—El domingo 15 de junio a las 20 horas en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz. Las entradas se pueden conseguir por EntradaWeb. El sábado anterior estaré en San Juan.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com.