El fin de una etapa: Marcos Ginocchio recibió su diploma de abogado y las redes explotaron

Marcos Ginocchio , recordado por millones como el ganador de Gran Hermano 2022/23 , alcanzó uno de los objetivos más significativos de su vida: recibir el diploma que lo acredita como abogado, diez meses después de haber aprobado su último examen.

Tenía veinticuatro años cuando anunció el fin de sus estudios , acompañado por las imágenes típicas de festejos estudiantiles con harina y huevos, y un mensaje de gratitud en sus redes sociales : “ Muy feliz por compartir esto con ustedes , muchas gracias por estar siempre y acompañarme en cada logro. Los quiero mucho ”.

El otoño de 2024 había sido testigo del primer gran festejo, mientras Ginocchio recorría las calles en una camioneta, rodeado de amigos y con un cartel que lo proclamaba “Abogado Ginocchio” . A su lado, Mora, la perra que adoptó tras salir del reality , también simbolizaba un nuevo capítulo.

Aquella jornada quedó como un hito, no solo por lo que significaba en lo académico, sino también por lo que representaba para su historia personal , atravesada por la exposición mediática y la búsqueda de un equilibrio entre la fama y la vida privada.

La entrega formal del título llegó meses después, con un acto donde estuvieron presentes autoridades universitarias, compañeros y docentes que lo vieron compatibilizar las exigencias de la carrera con los compromisos derivados de su paso por la televisión.

El propio Ginocchio compartió imágenes del momento con la canción “Birds of a Feather” de Billie Eilish como fondo, y un mensaje que resumía su sentir: “Hoy fui a la entrega de títulos, y finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son. Gracias por tus aprendizajes”. Vestido con traje negro y camisa blanca, mostró una imagen sobria, alejada del espectáculo.

En una entrevista en Cortá por Lozano, confesó que le atrae el derecho de familia, especialidad en la que le gustaría desempeñarse. También reflexionó sobre cómo su paso por Gran Hermano cambió su vida y aclaró que, aunque no se considera un ejemplo, quiere devolver el cariño recibido.

Las palabras de sus ex compañeros de reality

La noticia de su graduación despertó mensajes de felicitación de figuras y excompañeros: Maxi Espíndola lo llamó “crack”, Bautista Mascia le dijo “Grande primotee. Un ejemplo”, Nacho Castañares comentó “Increíble”, Walter Alfa Santiago escribió “¡Felicidades! ¡Te quiero Marquitos!” y Daniela Celis celebró con “Vamooo Dc. Felicidades Primoooooo!”. Aunque su ex Juli Poggio no se pronunció públicamente, su madre, Pato Destefani, sí lo felicitó: “Grande Primo, felicitaciones”.