El escritor Eduardo Mendoza gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025

La candidatura de Mendoza al Princesa de Asturias fue presentada por Alejandro Nuevo Gómez, director del Museo Nacional de Escultura. Según el jurado, su obra “integra con maestría elementos de la novela gótica, la ciencia ficción y el género negro”, todo ello impregnado de un inconfundible estilo irónico y paródico.

Al conocer la noticia del premio, el autor declaró: “Necesito tiempo para encontrar las palabras justas. Emocionado, honrado y agradecido me parecen adecuadas, pero obvias. He dedicado toda la vida a lo que más me gusta y ahora recibo este premio tan especial. Soy un hombre feliz”.