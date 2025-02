El emotivo video que la China Suárez le dedicó a Mauro Icardi por su cumpleaños: "Sobran las..."

En el video, que musicalizó con " Those Eyes " de New West, la actriz incluyó videos de Icardi cuando era un niño , imágenes de sus primeros pasos en el fútbol y también momentos de su relación.

FELIZ SAN VALENTIN @sangrejaponesa.jpg El emotivo video que la China Suárez le dedicó a Mauro Icardi.

Icardi, por su parte, no tardó en reaccionar al gesto de Suárez y respondió con un escueto pero significativo mensaje en la publicación: "Gracias, Gracias, Gracias".

No faltaron los comentarios de los usuarios al pie del video de la China para Icadi. Si bien muchos se sumaron a felicitar al jugador y a la pareja, también se vio que aún descreen de este romance: "Sobran las palabras dice jajajaja (no sabe q decir)", "Avisanle q la del proceso y el crecimiento de el fue otra!!!q se entere jaja", "La china que lo acompañó desde el día uno en sus entrenamientos jajajaja", "la ridiculez en su máxima expresión", "Me encantan que sean muy felices !!! Feliz vida !", "Me quedé como wtf", fueron algunos de los mensajes que se destacaron.