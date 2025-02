Lauty Gram confesó por qué se separó de la China Suárez: "Estuve con una chica"

Ante estas declaraciones, Kennys Palacios, amigo de Wanda Nara , le preguntó si se arrepentía de haber estado con Eugenia. Sin dudarlo, Lautaro respondió: “No, porque aprendí muchas cosas de esa relación. Aprendí cómo plantarme frente a una cámara, a responder preguntas incómodas, y la verdad es que no me arrepiento”.

La reacción de la China Suárez

El cantante recordó que la reacción de la actriz fue inmediata. “La China se enteró, hizo un escándalo y subió una historia diciendo: ‘No voy a confiar más en los hombres’”, relató. En ese momento, Romina Scalora, panelista invitada, lanzó una frase irónica que provocó risas en el estudio: “¿Le molestó que haya un tercero? Mirá vos”.

Lauty también confesó que la situación lo incomodó. “Obvio que me molestó, porque yo no había hecho nada. Estaba soltero, podía hacer lo que quería, ella también estaba en la suya. Si le pasé mi Instagram a una mina, fue porque estaba solo”, explicó. Antes de dar por cerrado el tema, lanzó una frase contundente: “No me gustó que me juzgue, que suba esa historia para hacerme quedar mal o como un pelotudo, y tampoco lo que me bardeó por chat, porque yo no hice nada”.

Palacios comentó: “Con 23 años, es difícil estar con alguien que es mucho más grande, que tiene hijos y toda una historia detrás. Es complicado bancarse eso siendo tan chico”. Ante esta observación, Lauty solo respondió: “Yo también aceptaba estar ahí”.