Diego Mesaglio recibirá el trasplante que esperó 9 años: así se enteró de la noticia

El ex Chiquititas contó cómo el aviso del Hospital de Clínicas, marcó un punto de inflexión tras una década atravesada por el dolor, la espera y la depresión.

Diego Mesaglio recibió la noticia de que llegó una córnea para él.

Hace once años, Diego Mesaglio, uno de los actores más conocidos de inicios de siglo, tuvo un accidente doméstico que cambiara su vida para siempre “Puse la botellita de alcohol mal ubicada en la repisa del baño y se patinó. Cuando se cayó para un lado, la agarré y salió el chorro que me entró justo en el ojo“, declaró.

Ahora, el ex actor de Chiquititas contó en una entrevista televisiva, que a pesar de haberse aferrado a su nueva vida, nunca dejó de esperar una nueva córnea y recibió una gran noticia.

En vivo del programa de streaming Modo Zapping, el también músico comunicó que un llamado del Hospital de Clínicas pone fin a la espera de un trasplante de córnea.

Si bien en ese momento Diego Mesaglio terminó yendo de urgencia al hospital, los médicos no pudieron solucionar su problema y acabaron por agravarle su cuadro.

"Primero no me lavaron bien, después me echaron anestesia y el médico me dio el tarrito de gotas con el calmante y me dijo las palabras mágicas: 'Cuando te duela, ponete'", sumó en 2019, siendo invitado a PH Podemos hablar.

La emoción de Diego Mesaglio por su trasplante de cornéa “Me llamaron y dijeron: Hola, ¿Mesaglio Diego? Sí, tenemos tu córnea. No, terrible. Es como cuando te llaman Mercado Libre, escuchame, vos pediste unas Vans", reveló con humor, pero con una marcada emoción. Diego Mesaglio Diego Mesaglio recibió la noticia de que llegó una córnea para él. web En la charla con Dany Martins y Carolina Ibarra, expresó su asombro ante la naturalidad con la que el personal del hospital maneja este tipo de comunicaciones. Luego, relató cuál fue su respuesta a quien lo contactó: "¿Sabés que estás hablando con una persona que hace nueve años está esperando este llamado?”. Finalmente, detalló su reacción la última vez que recibió un llamado del Hospital de Clínicas: “Veo que dice el nombre del hospital. Córnea, pienso. Dejo el teléfono y salgo corriendo. No me pregunten para qué. Me bajé del auto y salí corriendo”.