Descartan que haya sido un ACV: Claribel Medina dió detalles del estado de salud de Pablo Alarcón

Pablo Alarcón protagonizó un accidente vial tras sufrir una pérdida repentina de conocimiento mientras manejaba su auto en Buenos Aires . El hecho ocurrió pasado el mediodía y derivó en un choque múltiple sin consecuencias graves para terceros. Su ex pareja, Claribel Medina, dió detalles del estado de salud de Alarcón.

La información fue ampliada por la ex pareja del actor y madre de sus hijas, quien además comparte escenario con él en la obra Es complicado. Medina enfrentó a los medios en la entrada del hospital y relató: “Pablo tuvo un desvanecimiento”.

Aclaró también que el actor no llevaba acompañantes en el auto, por lo que no hubo otros lesionados. Luego explicó que el actor sería trasladado al IMAC para realizarle nuevos estudios y permanecería allí por al menos 48 horas: “Se va a quedar ahí. Yo voy para allá ahora y no tendré muchas novedades hasta mañana a la mañana”.