Debut soñado: la sesión de fotos de Morena, hija de Nancy Duplaá y Pablo Echarri

Morena Echarri, hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, decidió incursionar en el mundo del modelaje y sorprendió con su primera producción de fotos. La presentación se dio en el marco de la nueva colección de Cynthia Martos, titulada Euphoria, donde la joven posó con distintos diseños de noche.

Su debut en el modelaje El debut incluyó cuatro estilismos destacados: un conjunto sastrero negro con saco, chaleco y pantalón combinado con joyería dorada; un mono negro de manga corta con pedrería y aberturas que dejaban a la vista sus tatuajes; un vestido nude sin mangas cubierto de piedras y brillos; y un elegante vestido de gala negro.

Morena se mostró segura frente a la cámara, con un maquillaje intenso en tonos negros y marrones que realzaba su mirada y el cabello recogido en un estilo descontracturado. Desde la marca señalaron: “Euphoria es la celebración de la noche. Una colección pensada para mujeres jóvenes, libres y seguras, que encuentran en la oscuridad el escenario perfecto para brillar. Morena encarna el espíritu de esta propuesta”.

image Morena Echarri. Cynthia Martos La historia de sus padres Morena, que el pasado 23 de agosto celebró su cumpleaños número 22, es la hija mayor del matrimonio entre Dupláa y Echarri. La pareja se conoció en 2000 durante las grabaciones de la telenovela Los buscas de siempre y contrajo matrimonio en 2007. Juntos formaron una familia ensamblada con sus hijos en común, Morena y Julián, y con Luca Martin, fruto de la relación anterior de Dupláa con el periodista Matías Martin. En esa fecha especial, Nancy le dedicó un saludo en redes sociales con fotos antiguas y actuales, acompañado del mensaje: “Feliz cumple mi amorcito hermoso”.