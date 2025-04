El tenso cruce político entre Pablo Echarri y Diego Sehinkman en el programa de Mirtha Legrand

Embed - "CABALLERO, ¿PUEDO HABLAR?": Fuerte cruce entre Diego Sehinkman y Pablo Echarri por el Gobierno

El conductor de Solo una vuelta más no tardó en responder: “No, caballero, no. No es así. Esa es una narrativa. Déjeme meter un párrafo, párrafo y medio. Hace años que Argentina no produce lo que gasta. Argentina no pagaba sus gastos, ¿cómo compensaba? Con emisión o con deuda. Argentina está atrapada en un ciclo. El gobierno del kirchnerismo vino emitiendo muy fuerte. De hecho, Alberto Fernández terminó su ciclo con un acumulado de 800% de inflación, sin deuda. ¿Es lindo tener deudas? No, Pablo, claro que no. Pero creo que hay que acomodarse...”.