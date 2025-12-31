David Kavlin habló en sus redes tras sufrir un infarto y un posterior paro cardíaco: "Yo había muerto..."

El periodista David Kavlin reapareció en redes sociales con un mensaje cargado de agradecimiento y conciencia luego de atravesar uno de los episodios más delicados de su vida. El conductor sobrevivió a un infarto y a un posterior paro cardíaco ocurrido el sábado 27 de diciembre, mientras jugaba al pádel con su hijo.

2025, el año de las rupturas: una por una las 23 parejas famosas argentinas que se separaron

La situación derivó en un traslado de urgencia al Sanatorio Trinidad de San Isidro, donde recibió atención inmediata que resultó determinante. Tras las intervenciones médicas, Kavlin se encuentra estable y fuera de peligro .

Desde la sala donde permanece internado, decidió contar en primera persona lo ocurrido y destacar el rol fundamental de quienes actuaron en los primeros minutos. En su mensaje, agradeció especialmente a su hijo, al Club Náutico Hacoaj, al equipo médico que lo asistió y a su familia , además de valorar cada uno de los mensajes de apoyo recibidos en los últimos días.

“Fueron días complejos, difíciles, pero estoy vivo y con muchas ganas de vivir . Quiero agradecerle a mi familia, amigos, al club, y a cada uno de los engranajes hasta llegar al Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, que permitieron que hoy pueda contarles esto”, expresó.

También recordó el momento inicial del episodio y la rápida reacción de su entorno: “Fueron importantísimos desde ese sábado: dejar la paleta de pádel — hacía calor, es cierto —, desde mis hijos, que advirtieron lo que me pasaba, hasta socios y amigos que se pusieron a disposición para que cada segundo valiera mi vida”.

El periodista relató que el primer auxilio lo recibió en el Club Hacoaj y que logró identificar lo que le ocurría gracias a información que había incorporado recientemente.

“Me realizaron un chequeo cardiovascular y yo sabía que me había infartado. Hacía una semana o más que había aprendido acerca de esto por lo que le pasó a Joaquín Levinton: el dolor en el pecho, en la espalda, la presión. Hay que darle importancia a esos síntomas”, explicó.

Las ganas de vivir de Kavlin lo salvaron

Uno de los tramos más impactantes de su testimonio se vincula con el traslado en ambulancia. “Entro en paro a metros de llegar a la Trinidad (…) Yo había muerto en esos momentos, no tenía más signos vitales”, contó.

Luego agregó: “Fue todo el equipo de urgencias, guardia, que me salvó. No me acuerdo de nada”. Al despertar, describió sensaciones confusas y recuerdos de su infancia hasta recuperar la noción de la realidad.

David Kavlin El periodista David Kavlin.

“Voy tomando noción de la realidad hasta que, ya más estabilizado y antes de que me hicieran el primer stent, me cuentan lo que había pasado y que había estado muerto. La verdad es que no tengo nada para decir y todo para agradecer”, afirmó.

Kavlin también aprovechó para dejar un mensaje preventivo. “Les quiero dejar un agradecimiento enorme y decirles que se cuiden, que se hagan chequeos, que sean felices, que vivan los días uno a uno”, sostuvo, y remarcó su deseo de seguir activo y presente para su familia. “Cumplí 54 años el 26 y volví a nacer el 27”, resumió, al tiempo que destacó que nunca había tenido antecedentes coronarios.

A la espera del alta, cerró con una reflexión optimista sobre lo vivido y el futuro inmediato. “Estoy vivo por mi familia, por ustedes y, fundamentalmente, porque cuando me subí a la camilla le dije al médico: ‘Yo no me voy a morir’. Estoy vivo por Dios. Gracias”.